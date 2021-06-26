布林肯：美歐在對待中國的問題上是趨於一致的

正在對歐洲進行訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月25日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）舉行了會談。布林肯在接受採訪中就美國和歐洲在對待中國問題上是否存在分歧的問題表示，就其本人觀察，特別是在過去幾周雙方在對中國的態度方面出現了一種趨同。

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布林肯正在對法國、德國、意大利和梵蒂岡四國進行為期7天的訪問，他在結束了對德國首都柏林的訪問後抵達巴黎與法國政府要員舉行了會談。美法兩國外長周五舉行了聯合記者會，作為東道主的勒德里昂在發言中表示，“對我們所有人來說，美國回來了是個好消息。它已經回到了我們共同的價值觀，回到了我們共同的當務之急--民主。美國已經回到了我們共同建立的多邊主義，我們有責任繼續將其發揚光大。”他說，“這些普世價值，這種民主要求，這種共同的地平線，是我們共同家園的基礎，法國和歐洲人曾一度不得不獨自為之奮鬥，長達四年之久，面對這些問題、對民主和價值觀的攻擊，這些攻擊今天仍在繼續。”他向布林肯表示，“因此，我非常高興我們再次見面，我們能夠再次合作，以維護這一基於合作和法律的國際秩序。”

勒德里昂說，“自今年年初以來，我們與布林肯一起，一直致力於通過恢復我們兩國之間必不可少的持續和信任的對話，來培育這一新的勢頭。它是必不可少的，因為我們面臨的巨大挑戰需要我們所有的精力：從應對疫情大流行到氣候變化再到全球不平等；而且它是必不可少的，因為我們正在經歷國際生活中的一個嚴重的殘酷時刻。”他補充說，“這就是為什麼深化我們的聯盟是一個戰略要務。”勒德里昂續指，“無論我們是雙邊行動，還是在歐盟-美國關係範圍內行動，或者在重新平衡的北約框架內行動，歐洲人現在給自己提供了充分發揮其作用的手段；你和拜登總統都對此表示歡迎：我們一起更為強大。”

就二人在會談中談及中國問題的內容，勒德里昂介紹稱，“（法美聯盟）更加強大最終意味着在印太地區更加強大，該地區必須保持自由和開放，而這需要對中國採取平衡的方法。”他說，“當然，我們已經一起討論過這個問題，試圖確定這種平衡。我們同意有必要協調我們自己，以便採取一個清晰的、務實的方法，同時考慮到中國對我們的含義，即其同時是一個夥伴、一個競爭者和一個對手。”演講中，勒德里昂還宣布他將於七月中旬訪美繼續雙方之間就不同議題的洽談。

布林肯面對媒體則將曾居住過10年之久的法國稱為他的第二故鄉。他說，“作為一個在巴黎的孩子，我了解到美國人所珍視的價值是如何被法國人所珍視的。我們把這些詞拋來拋去，但實際上我們賦予它們意義。法國賦予它們意義；美國賦予它們意義，至少在我們最好的日子裡：自由、言論和思想自由、平等、每個人都有權得到公平和有尊嚴的對待。我體驗到我們的文化是如何深刻地交織在一起的，法國孩子，至少在我在這裡的時候，是如何聽美國音樂的。美國孩子看法國電影，實際上現在是看法國電視劇。”他在發言中提到，“我們也在追求一種共同的方法來應對中國和俄羅斯對基於規則的自由和開放的國際秩序所構成的挑戰。”

問答環節中，一名記者向勒德里昂提問稱，“你談到了北約內部更平衡的關係。儘管如此，對於這個組織，還有一些更強烈的分歧。你如何處理中國這個問題？”勒德里昂回答說，“我們之間對北約的未來沒有分歧，恰恰相反，我相信這次峰會為北約提供了一個新的開始。它清楚地確定了北約的目的，把我們的價值共同體重新放在首位，這在很大程度上是我們聯盟的核心或基礎，並且說，當我們有一個價值共同體時，如果聯盟內部有一些分歧，它們將根據我們商定的概念來處理”。他補充說，“這些價值觀，而且我們還同意，正如拜登總統非常強烈地說，當涉及到為聯盟提供一些新的動力時，歐盟是我們想在聯盟內建立的新關係中的一個核心要素。我們還就與俄羅斯的關係達成一致。”

勒德里昂說，“至於中國，我也相信，我們之間的事情是清楚的。這不是問題所在。就像我剛才說的，我們與我提到的三個支柱有非常密切的分析。我們都有夥伴。中國有夥伴，當涉及到一些問題時，我們必須成為夥伴，這與整個地球有關”。他說，“鑒於（中國）這個國家的重要性，在氣候、生物多樣性、健康方面，我們是合作夥伴，但我們也是競爭對手，因為對一些重大的經濟、技術問題或創新。我們是競爭對手，所以我們不得不確保我們自己的利益得到尊重，並確保雙方適用相同的標準，這樣才是公平的。”

勒德里昂說，“然後我們是對手，因為在一些議題上，我們採用不同的模式，我們的和他們的。在這方面，我們對我們的要求非常堅定，我特別想到了新疆的情況。因此，這三個支柱將不得不根據特定的時間點進行組合。在不同的時間點，緊急情況或重點可能更多的是在一個或另一個方面，但我們同意取得適當的平衡，而且鑒於我們對中國的看法是一致的。這就是我可以告訴你的關於中國和北約的情況。”

布林肯補充說，“我想我不會改變讓·伊夫剛才所說的任何一個字。我認為，我們所看到的，特別是在過去幾周，無論是在七國集團、北約，還是在歐盟，都是在如何共同應對中國帶來的挑戰方面的觀點趨同。對於外交部長的觀點，我們也是這樣看的”。他續指，“對我們所有人來說，這是一個複雜的關係，有對抗的方面，有競爭的方面，也有合作的方面。但共同點是，如果我們一起做，我們將更有效地參與關係的這些不同方面，這就是我認為你們從我們舉行的三次峰會以及馬克龍總統和拜登總統之間的會晤中看到的。”

另據美國國務院介紹，布林肯在稍後與馬克龍的會面中談及了，“跨大西洋合作應對中華人民共和國的脅迫性經濟做法和破壞基於規則的國際秩序的企圖。”同樣就中國話題，布林肯在到訪期間接受法國電視一台記者採訪時被問及，“有一點我們並不完全同意，那就是你（美國）看待中國的方式。誠然，你認為這個國家是一個對手，甚至是一個商業上的敵人，也誠然，歐洲人，特別是馬克龍對這種語氣有點距離。你認為我們對中國的態度是天真的嗎？”

布林肯回答說，“我所看到的，特別是在過去的幾周里，在對待中國的問題上有一種趨同，我認為我們也是這樣看的。對我們所有國家來說，這是一個非常複雜的關係，不能用一個詞或一句話來簡化。”他說，“但我要說的是，而且我認為我們與法國有相同的觀點，那就是在這種關係中存在着對抗的因素，競爭的因素，以及合作的因素。而重要的是，無論它是對抗性的，還是競爭性的，還是合作性的，當我們一起接近中國時，將比我們單獨行動有更大的影響。無論是在七國集團、北約還是歐盟，我認為我們已經看到了在宣言和所做決定中的趨同。”

布林肯說，“我想明確這一點，我們的目標不是要牽制中國，不是要建立一個反對中國的政策。它是為了支持一個基於法國和美國在二戰後建立的規則和標準的自由和開放體系，這些規則和標準對我們很有用。”他補充說，“因為如果我們沒有一個各國按照規則行事的體系，尊重他們達成的協議，那麼替代方案就是戰爭。這將會成為一個叢林，這是叢林法則，適者生存。而我們從我們共同的歷史中知道，它會導致我們不再想重回的地方。因此，對我們來說，我們的想法是與我們的盟友和夥伴一起支持這個體系，不是反對中國，而是為了對未來和國家之間關係的積極願景。”