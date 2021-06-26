拉舍特反對和中國打冷戰

德國大選戰已拉開序幕。各黨派紛紛推出其對華政策。德國最大黨聯盟黨總理候選人拉舍特反對和中國展開冷戰。

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據德國《商報》、《焦點》周刊、《明鏡》周刊等媒體綜合報道，聯盟黨日前確定了其對華政策的走向。聯盟黨視中國為西方面臨的最大挑戰之一，尤其是在技術領域，但也視中國為合作夥伴。

聯盟黨總理候選人拉舍特（Armin Laschet）本周在接受《金融時報》採訪時表示：“中國是競爭者和系統性競爭者。它有另一種社會模式。但中國同時也是合作夥伴，尤其是在應對氣候變化方面。”他警告說，各國不應在地緣政治衝突中陷入冷戰思維。他還說，在與中國打交道時：“我會盡一切可能，促進關係，但同時明確我們對中國的期望：中國應接受互惠和多邊主義原則，並尊重人權。”

在本周參加德國工業聯合會舉辦的一個活動時，拉舍特的語言更為清晰。他說：“我不確定美國總統是否想與中國發動新的冷戰。他有一些非常強硬的立場……。如果有人想開始一場新的戰爭，那將是個錯誤的答案。”

就對俄關係，這位北威州州長也要求讓衝突降級。他要求西方削減與俄國的衝突，努力和俄國建立一個有理性的關係。

綠黨在其競選綱領中則把人權擺放到對外政策的首要地位。綠黨日前在黨代表大會上決定，要求中國“停止其公然侵犯人權的行為，比如在新疆和西藏以及越來越多地在香港侵犯人權的行為。”如果情況許可，進行建設性對話是必要的。但如果該國試圖削弱國際標準，也需要明確的“反戰略”。綠黨希望在氣候政策上能和中國合作。

綠黨總理候選人巴爾博克（Annalena Baerbock）批評聯盟黨繼續走老路。但綠黨籍前外長菲舍爾則在美國智庫雜誌《評論彙編》上發表文章，批評孤立中國的想法是荒謬的。他強調和中國對話和合作的必要性。