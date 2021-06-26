英國衛生大臣漢考克因醜聞辭職

英國首相府6月26日宣布，衛生大臣漢考克（Matt Hancock）已經辭職，他日前被傳媒踢爆違反防疫措施，在辦公室內與人妻幕僚科拉丹傑洛（Gina Coladangelo）偷情擁吻。英國首相約翰遜26日晚宣布，前財政大臣賽義德·賈維德（Sajid Javid）接替漢考克，成為新一屆衛生大臣。

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漢考克在辭職信中向家人和心愛的人，以及違反防疫規定致歉。他表示大家非常努力團結國家抗疫，但他不希望專註於帶領國家走出危機的單一焦點受到自己的私生活影響。

漢考克與女幕僚科拉丹傑洛的婚外情事件成為英國報章頭版，圖片顯示兩人在辦公大樓深情擁吻（Getty）

兩人擁吻的事件在5月6日發生，地點在英國衛生部的倫敦總部大樓內。畫面顯示漢考克與一名女子深情擁吻。《鏡報》（Mirror）指，在事件發生時，英國政府的社交距離指引要求民眾保持2米的距離，並避免“面對面的接觸”。

42歲的漢考克目前已婚，育有3名子女。至於“女主角”則是他的43歲幕僚科拉丹傑洛（Gina Coladangelo），同樣已婚，丈夫為網絡時裝店Oliver Bonas的創辦人，兩人有3名子女。

《太陽報》引述曾在衛生部工作的消息人士指，漢考克與科拉丹傑洛一直試圖把這段婚外情保持為秘密，但其實所有人都知道這座大樓內發生什麼事。

報道指，漢考克與科拉丹傑洛2000年代初在牛津大學相識，至2020年3月，漢考克決定聘請科拉丹傑洛時，已引發爭議。

偷情事件曝光後，外界及在野黨都有不少聲音要求漢考克下台，他曾表示，承認自己違反社交距離指引，“我讓民眾失望了，我很抱歉。”他強調自己會繼續專心工作，讓國家走出疫情，並稱希望在個人事務上得到私隱。

首相約翰遜（Boris Johnson）原本接受漢考克的道歉，又認為事情已經完結，強調對這位衛生大臣充滿信心，但漢考克最終都決定下台。