布林肯：不要求任何人在美中之間選邊 盼美俄關係穩固有成效

美國國務卿布林肯6月29日在接受意大利《共和國報》專訪時表示，美國不要求任何國家在美中之間作出選擇。在談及對俄關係時，他亦指，美國有意願與俄羅斯保持更穩固且有成效的關係，但如果俄羅斯繼續“咄咄逼人”，那華盛頓也會作出回應。

廣告 繼續瀏覽後續

採訪中，《共和國報》的記者提問稱，“你一再強調盟國共同解決諸如新冠疫情、氣候變化和經濟不平等等，共同問題的重要性。這一進程的進展如何，其能把民主國家帶向何方？”布林肯回答說，“我相信這個過程已經產生了重要的結果。讓我們看看僅在最近幾周就發生了什麼：在七國集團峰會，在北約峰會，在歐盟-美國峰會。在七國集團峰會中，各民主國家在應對新冠疫情問題上團結一致，向世界上更多需要疫苗的國家提供10億劑新冠疫苗。而且沒有像其他人那樣要求用好處來交換。”

布林肯說，“在七國集團峰會上，我們還聯合起來反對全球變暖，承諾不資助有害排放的最大來源，即燃煤電廠。我們還啟動了一項計畫，在低收入和中等收入國家投資重建基礎設施，尊重透明度、環境和勞工權利。這些都是具體的成果，正如關於15%的全球最低企業稅率的協議一樣，這註定是一個非常有力的工具。”記者追問，“這些在幾個月內達成的協議說明了什麼？”布林肯說，“它們表明，民主可以為本國居民和居住在其他國家的人們取得重要成果。”

記者問道，“為什麼如此重要？”布林肯說，“因為專制國家告訴我們，民主國家不可能成功。他們效率低下，沒有能力取得成果。只有在七國集團，我們才表明他們是錯誤的。北約和美國-歐盟峰會進一步證實了這一點”。記者問，“說到專制國家。北約峰會將中國定義為一個‘戰略威脅’。盟國怎麼可能成功遏制或削弱它？”

布林肯說，“重要的是要理解，中國是我們在關係中處理的最複雜的國家。在一些領域，它是對手，在另一些領域，它是競爭者，還有一些領域，它是合作夥伴。沒有一個詞可以定義這種類型的關係”。他補充說，“美國尊重其他國家與中國有不同關係的事實。我們沒有要求任何人在我們和中國之間做出選擇。但是，當我們與中國打交道時；作為對手、競爭者或夥伴。如果我們一起行動，確實會更有效。這就是七國集團、北約和美國-歐盟峰會之間的趨同”。

記者問，“美國和歐盟對中國的理解的核心是什麼？”布林肯說，“特別是在美國-歐盟峰會上，我們同意在貿易和技術方面進行更密切的合作，包括在決定規範和標準方面，因為正是在這些問題上存在着巨大的競爭：為改變我們生活的技術的使用制定規則。中國想在這些領域取得成功，我們希望這些規則能夠反映我們的價值觀”。

記者問，“在過去的幾年裡，中國以極大的精力試圖成為意大利電信業的領導者，並擁有海港。您認為意大利是西方和中國之間的戰場嗎？”布林肯說，“意大利為保護其5G網絡免受 ‘不可靠的供應商 ’的參與做了關鍵的工作。你們在這個問題上的立法是非常有價值的”。他說，“同時，當投資從其他國家到達時，對其來源進行必要的檢查也是非常重要的。最重要的是，考慮到國家安全的要求，意大利和其他國家都是如此。”

就記者在高科技領域的提問，布林肯說，“當涉及到技術時，最好的解決方案不是簡單地圍繞所有事物築起圍牆，而是共同行動，根據需要捍衛我們的恐懼所關注的東西。但要確保貿易和投資繼續”。隨後就與俄羅斯的關係，記者問，“許多到達歐洲，也包括意大利的網絡攻擊來自‘俄羅斯的行動者’。我們如何才能更好地保護自己？”

布林肯說，“當拜登總統與普京總統在日內瓦會晤時，這是主要的主題之一。我們最近受到了一次以勒索為目的的重大網絡攻擊，針對我們在東海岸的一條管道；不是來自一個國家，而是來自一個犯罪集團。這次襲擊的肇事者定居在俄羅斯。”

布林肯說，“因此，我們已經告訴俄羅斯，任何負責任的國家都不能接納或窩藏負責訛詐網絡攻擊的犯罪集團”。記者追問，“您對普京有什麼期望？”布林肯說，“我們期待俄羅斯採取行動，防止此類網絡攻擊再次發生。同時，還有一些具有戰略意義的基礎設施：水、電、公共交通，需要保護它們免受網絡攻擊。我們已經向普京表明了這一點。我們將看看是否有任何結果。”

布林肯說，“更廣泛地說，正如拜登對克里姆林宮負責人所說，我們期待着與俄羅斯建立更加穩定和富有成效的關係。我們可以在軍備控制、網絡、區域危機等戰略問題上進行合作。但是，如果俄羅斯繼續攻擊我們，或者像在SolarWind的網絡攻擊、干涉我們的選舉和襲擊納瓦爾尼那樣行事，那麼我們將作出回應。不是因為我們想要衝突，而是因為我們珍視我們的價值觀和原則。這由俄羅斯來決定”。

在詢問了布林肯對利比亞局勢、與以色列新外長的會面及伊朗核協議的談判問題後，就布林肯對梵蒂岡的訪問，記者問，“您與教宗方濟各進行了長時間的會晤：美國和羅馬教廷能否在中國等國家的信仰自由方面進行合作？”他回答說，“能夠見到教宗閣下，我感到非常榮幸，是我生命中最重要的時刻之一。我們進行了廣泛而熱烈的交談。我們在信仰自由方面，也在氣候變化、應對新冠疫情和衝突局勢方面共同努力，以維護人權和人類尊嚴。梵蒂岡是我們的一個重要合作夥伴”

採訪最後，記者提問，“布林肯國務卿，您經常來我們國家，認識我們許多領導人。請告訴我們您與意大利的個人關係。”布林肯說，“我16歲時第一次和父母來到意大利，當時我住在法國，我立刻就愛上了你們的美景、歷史、文化、美食。在此後的40年裡，所有這些都得到了加強，這也要感謝我的妻子”。

布林肯說，“正如我對我的朋友路易吉·迪馬約，對在全世界享有極大尊重的馬里奧·德拉吉總理，以及對偉大的政治家塞爾焦·馬塔雷拉總統所說，意大利在國際舞台上具有不公平的優勢，因為每個人都想來這裡討論任何議題。正如許多美國人在意大利有根，甚至更多的美國人也希望來意大利紮根。”