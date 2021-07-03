白宮將於國慶日舉辦千人派對慶祝美國戰勝新冠病毒，專家說拜登傳達錯誤信息

白宮將在國慶日慶祝美國戰勝新冠病毒，拜登總統與第一夫人吉兒已邀請上千人，參加7月4日於白宮南草坪舉行的慶祝派對。公共衛生專家指出，全美接種新冠疫苗人口不到半數，傳染力增強的Delta變種病毒正在迅速傳播，拜登可能對美國民眾傳遞錯誤信息。

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《每日郵報》報導說，拜登對媒體談到美國疫情展望時表示，這個假期將充滿“歡樂與自由”。雖然有些國人還沒接種疫苗，還有更多人會因Delta變種喪失生命，但他不擔心國慶日慶典會造成疫情大爆發。

《紐約時報》報導說，公共衛生專家擔心，全國各地慶祝活動的頻頻出現，包括白宮活動在內，恐將傳達錯誤信息給美國民眾，因為許多人到目前為止都還沒打疫苗，仍有遭到新冠病毒威脅的風險，美國若想從這波百年一見的公共衛生危機脫身，其實還有很長一段路。

據《舊金山紀事報》報道：一度新冠感染率和死亡人數降至最低的加州，全面重開才兩周，添加新冠確診率已激增20%。統計數字顯示，從6月15日到6月30日，加州一周平均單日添加病例從900例增加為1100例。

範德堡大學(Vanderbilt University)醫學中心傳染疾病專家沙夫納(William Schaffner)說：我們還在這場馬拉松賽跑途中。雖然過去幾個月確診案例與染疫死亡案例雙雙下降，但現在就聲明抗疫勝利，言之過早。

奧斯汀德州大學 (University of Texas at Austin)流行病學家邁耶(Lauren Ancel Meyer)指出：幾周以前絕大多數疫情評估都認為，全國疫情正在降低，但那些預測如今都失准了。雖然不一定會有疫情大爆發出現於某些地區，但我們真的不知道接下來會出現什麼狀況。