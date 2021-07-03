默克爾訪問英國：“事情得一步一步來”

德國總理默克爾周五對英國進行了訪問。這是默克爾總理任期內最後一次訪問英國。英國首相約翰遜於當天在鄉村官邸契克斯別墅會晤了默克爾。雙方就進一步加強雙邊關係達成一致。

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據德國《時代》周報報道，約翰遜隆重接待了默克爾，並邀請默克爾參加了英國內閣視頻會議。雙方均希望德英合作有新的基礎。儘管如此，他們的目標並不相同。

在會晤約翰遜後，默克爾在記者會上表示，“我們正在開啟自英國退歐後的歷史和關係新篇章。”約翰遜則相當謹慎地表示，儘管英國脫歐與歐盟關係緊張，但英國可以“以善意和耐心”與德國發展更深層次的關係。

但要發展雙邊關係，需要先創造先決條件。例如，英國和德國沒有像德國和法國之間存在的相同雙邊結構。

雙方達成一致：兩國政府將加強磋商和合作，尤其是在科學、氣候變化、能源和青年交流等領域。英國首相希望更深層次的關係能在合同基礎上進行。默克爾表示，德國政府願為達成友好合作協議而努力。兩國將每年舉行一次內閣聯合會議。周三，兩國外長已簽署了未來國防和安全政策合作意向書。

英國政府首先將努力加強與德國、法國和意大利的雙邊結構，隨後也將和其他國家加強雙邊結構。但英國政府拒絕在英國退歐後與歐盟就安全政策達成協議，當約翰遜要求英國更多地參與歐盟討論時，默克爾做出了保留的反應。她說，事情得一步一步來。

雙方還談到了北愛爾蘭問題和新冠疫情期間的入境旅遊限制。默克爾表示，這些事情都得一步一步慢慢來。

《時代》周報表示，儘管雙方特意顯示了統一，但不可否認的是，在默克爾擔任總理16年期間，英國和德國政府在政治上經常站在不同的一邊。兩國政府的政治風格也有很大的不同。正因為默克爾處事低調沉穩，默克爾在英國受到公眾和大部分政界人士的高度評價。

為釋放善意，會晤結束後，女王伊麗莎白二世還請默克爾到溫莎城堡喝茶。