西非/地緣政治

尼日利亞約魯巴人謀建國 示威遭驅散

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Chez les Yorubas du Nigeria ou du Bénin, on donne au minimum deux prénoms.
Chez les Yorubas du Nigeria ou du Bénin, on donne au minimum deux prénoms. © Ifede Baba Brand Architect IfedeDigitArt
作者： 尼古拉
12 分鐘

尼日利亞目前是非洲大陸上人口最多的國家，存在分離主義。部分謀求建國的約魯巴人（Yoruba）周六在拉各斯（Lagos）示威，遭警方強行驅散。

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尼日利亞地處西非東南部，現有人口超過2億，是非洲大陸上目前人口最多的國家，其中約魯巴人（Yoruba）為尼日利亞第二大族群。

Image RFI Archive - Yoruba
Image RFI Archive / Le roi des Yoruba, Adeyeye Enitan Babatunde Ogunwusi, en septembre 2020. © Page Facebook @olojofestival / Image RFI Archive

據本台RFI法文網2021年7月4日星期天報道，尼日利亞一批支持建國的約魯巴人（Yoruba）周六在經濟中心拉各斯示威，遭粗暴驅散。示威者們響應一位名叫桑迪（Sunday Igboho）的活動積極分子的號召，前往集會聲援。此人以發表煽動針對富拉尼牧民（Foulani/Peuls）仇恨言論而知名，不過，他已於示威活動前兩天, 即在安全部門本周四突擊其住宅後，下落不明。

Image RFI Archive - Nigeria - Abuja
Image RFI Archive / Nigeria : disparition d’un activiste yoruba après une opération de police. Ici, vue d'une artère à Abuja. (Photo d'illustration). Reuters / Image RFI Archive

本台RFI記者莉薩（Liza Fabbian）發自尼日利亞首都阿布賈（Abuja）的消息說，僅有少數示威者周六，鼓起勇氣走上街頭，要求當局不要騷擾桑迪（Sunday Igboho）。尼日利亞當地媒體的現場描述說，在舉行和平示威的Ojota街區，警方介入時動用了催淚瓦斯，甚至還發射了實彈。

尼日利亞存在分離主義

尼日利亞當局面對境內東南部和西南部出現越來越多的分裂呼聲，不願做出妥協。周四凌晨，尼日利亞的國家安全人員闖入了桑迪（Sunday Igboho）位於伊巴丹（Ibadan）的住宅，並與宅內的警衛激烈交火。尼日利亞安全力量之後逮捕了13人，收繳了包括數支霰彈槍和一些卡拉什尼科夫衝鋒槍（Kalashnikov）在內的一個武器庫。然而這名活動積極分子本人得以逃脫，他如今遭到尼日利亞當局的通緝。

分離分子被控恐怖主義

Image RFI Archive - Nigeria- Nnamdi Kanu biafra ipob séparatiste
Image RFI Archive: l'activiste séparatiste pro-Biafra Nnamdi Kanu le 26 mai 2017 (Photo d'illustration) AFP - STEFAN HEUNIS / Image RFI Archive

這一幕發生之後，很難不與2017年親比亞法拉（Biafra）獨立運動領袖納姆迪·卡努（Nnamdi Kanu）的房子遭打擊相提並論。此人之後出逃，並離開尼日利亞，但已於一周前，在仍不明朗的環境下遭強行送返。他將於7月底在阿布賈面對恐怖主義的指控。

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