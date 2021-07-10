博雷利向王毅表達歐盟對港疆事態發展關切

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）7月8日與中國國務委員兼外長王毅舉行了視頻會議。雙方回顧了歐盟與中國關係的最新發展，博雷利並向王毅表達了歐盟對香港和新疆事態發展的關切。

廣告 繼續瀏覽後續

據歐盟對外行動署發表的聲明指，“（博雷利）高級代表和（王毅）國務委員回顧了近期中歐關係的發展。雙方就3月22日歐盟全球人權制裁製度下批準的清單以及中國公布的反制措施坦誠地交換了意見”。聲明補充說，“高級代表強調，歐盟對香港和新疆的情況發展表示關注。他還表示深信，歐盟與中國的接觸仍然至關重要，溝通渠道需要保持暢通。”

聲明續指，“國務委員兼外交部長再次邀請高級代表訪華。高級代表博雷利表示已經做好準備在初秋舉行定期的中歐戰略對話，並強調重啟自2019年以來尚未舉行的中歐人權對話的重要性。”北京方面，中國外交部就同一會議發表的聲明則提到，“王毅闡述中方在涉疆、涉港、人權等問題上的原則立場，強調中方維護國家主權和民族尊嚴的意志和決心堅定不移，反對各種虛偽的‘教師爺’。”

該新聞稿提到，王毅向歐盟方面表示，“雙方應當堅持的唯一恰當定位就是全面戰略夥伴，彼此交往最重要的原則就是相互尊重、求同存異。”他說，“雙方應樹立正確的相互認知，排除來自各方面的干擾，推動中歐關係沿着正確軌道健康穩定向前發展。中方支持歐方提升戰略自主，真正獨立自主發展對華關係與合作。”

此前，歐盟在2019年3月發布的《歐中戰略展望》政策報告中首次將中國定位為“合作夥伴”、“談判夥伴”、“經濟競爭者”和“制度性對手”。美國總統拜登自上台以來特別是在6月初與歐洲領導人的會面中不斷強調重振美歐同盟關係，及協調中國政策的重要性。