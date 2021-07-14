博明出任美智庫保衛民主基金會中國項目主席

華盛頓智庫保衛民主基金會7月13日宣布提名美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）出任該機構中國項目主席。博明等28名與特朗普政府有關的前高官及人士則於今年1月被中國外交部宣布遭受制裁。

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對此，博明表示，“我很高興為保衛民主基金會的工作和使命做出貢獻，該基金會擁有一支由注重行動和獨立思考者組成的出色團隊。”他說，“美國和她的盟友必須將他們的政治、經濟、軍事、法律、技術和信息優勢整合成有效的政策，以對抗北京對自由的全球挑戰。”

博明說，“（保衛民主基金會CEO）杜伯威茨（Mark Dubowitz）在中國項目和由胡安·薩拉特（ Juan Zarate）、H.R.麥克馬斯特（H.R. McMaster）和薩姆·拉維奇主持的中心所聚集的創造性人才是制定此類政策的理想團隊”。

杜伯威茨說，“我想沒有比博明更合適的人選了，他在政府、軍隊和新聞界有幾十年的經驗，而且他有流利的普通話能力，可以幫助我們的團隊為與美國最強大的對手進行的這場關鍵戰略競爭制定可操作的政策”。他說，“博明是一位國寶級人物，他從根本上改變了美中政策的方向，我們很榮幸他能加入我們，擔任我們中國項目的主席。”

博明的前上司，前美國國安顧問麥克馬斯特說，“博明在軍中和軍外都為我們的國家做出了巨大的貢獻。他是一個具有無可挑剔的品格和非凡智慧的人。他對印太地區的深刻理解和對中共提出的挑戰的清晰看法，將使保衛民主基金會對21世紀最重要的競爭做出進一步的貢獻。”

此前，中國外交部1月21日宣布，對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名人員實施制裁，包括博明等人。這些人及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。