拜登政府擬與中國建立“美中熱線”供緊急通信

美國有線電視新聞網（CNN）7月14日報導指，拜登政府正在研究與中國政府建立緊急熱線的可能性，該熱線類似於冷戰期間美國和蘇聯之間建立的“紅色電話”（美蘇熱線），被用於在當時與克里姆林宮直接溝通，以此來避免核戰爭。

廣告 繼續瀏覽後續

報導引述一位美國官員和另一位熟悉有關該設備早期討論的消息人士稱，雖然這一概念仍處於起步階段，而且尚未正式向中方提出，但拜登政府希望開發一種快速通信工具，並將其納入減少美中衝突風險的更廣泛努力中。據這兩位消息人士稱，一條通往北京的熱線將使美國總統拜登或其國家安全團隊的高級官員立即向習近平主席或他身邊的人發送加密電話或信息。例如，可以分享有關突發軍事行動的緊急信息，或發送有關網絡黑客的警告信息。

據一位熟悉相關備忘錄的消息人士稱，與北京建立熱線的想法至少可以追溯到奧巴馬政府，儘管這一概念直到特朗普政府的最後一年才被編入一份機密的國家安全備忘錄。消息人士說，拜登政府官員一直在追求這一想法，但仍有許多細節需要解決，包括北京方面是否會同意使用該設備。現任和前任美國官員告訴CNN，在涉及緊急事務時，在確保北京的快速反應方面一直存在問題。中國政治體系自上而下的性質意味着，除了領導人級別的接觸之外，大多數接觸都是不鼓勵的。

報導指，美國國防部已經有一條類似的對華熱線，應該是專門用於軍事事務，但很少使用。美國國家安全委員會印太協調員坎貝爾（Kurt Campbell）在今年早些時候曾提及，“我們確實有一條熱線，據了解，我們使用過幾次，只是在一個空房間里響了好幾個小時”。目前的系統存在的問題加上中國越來越多的軍事行動，導致美國國家安全官員越來越擔心與中國發生誤判的可能性，並感到需要做更多工作來加強雙邊溝通。

美國國務院前助理國務卿拉塞爾（Danny Russel）說，“在美中關係中，事件管理的工具短缺，令人擔憂。美國政府追求工作上的溝通渠道是相當緊迫的，這使他們能夠應對危機或防止危機的發生”。他說，“我們需要一個911接線員，可以這麼說”。拉塞爾補充說，當務之急是也要考慮 “可以納入更廣泛的危機溝通戰略的工具，重點是廣泛的風險減少”。

當被問及該設備時，一位拜登政府高級官員拒絕討論，但確實說 “一般而言，我們當然有興趣確保以負責任的方式管理與中國的競爭。我們一直清楚這種關係將由競爭來定義，我們歡迎這種激烈的競爭，但我們也將繼續努力確保這種競爭不會轉向衝突”。消息人士告訴CNN，美國國務院和國家安全委員會的官員們仍在研究該裝置在技術上如何運作。下一步將是制定整體概念，並將其納入拜登政府的對華交往計畫。

然後，在實施之前，該裝置將需要得到白宮和中國官員的批准。報導指，雖然美國和俄羅斯之間的“紅色電話”被視為在冷戰期間增加溝通的有用工具，但其最近的有效性是值得懷疑的。例如，奧巴馬政府利用對克里姆林宮的熱線來警告俄羅斯不要干涉2016年的美國選舉，這一警告沒有得到重視。