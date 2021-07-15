默克爾訪美之際 法國外長就歐盟印太戰略怎麼說？

法國外交部長勒德里昂(Jean-Yves Le Drian)本周三在美國外交政策智庫卡內基國際和平研究院舉辦的一場活動上說：歐盟正在制定自己的印太戰略，並將在明年上半年敲定具體內容。他強調，這套戰略的出發點並不是中國，而是歐洲價值觀。

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就在德國即將卸任的總理默克爾訪問華盛頓之際，法國外交部長勒德里昂的歐盟戰略講話或許值得注意。他說“歐盟正在制定自己的印太戰略”，其中“自己”的說法顯示與美國的印太戰略不會完全一致。“將在明年上半年敲定具體內容”，顯示歐盟多國的外交戰略很難快速出爐的天生弱點。

法國外長講話的第三個要點是：“我們共同尋求的印太戰略並非基於對抗中國，而是在國防和推動歐美模式方面採取跨大西洋行動，而這個模式是建立在維護價值觀、問責制、信息自由的自由民主制之上的。”“並非基於對抗中國”，但又是“建立在價值觀之上的”，這不僅是“高大上”的語言遊戲，也凸顯法國傳統外交政策觀念內涵所號稱的微妙巧妙之處。

不過，法國外長勒德里昂隨後也指出：在歐中交往中，歐盟務必要敦促中國照規則辦事。“我們應該要求中國遵守我之前提到的幾個原則：必要的合作、競爭、透明、對等和制約性。”

法國外長還表示，歐美雙方在對華定性上逐漸達成了共識，那就是中國既是一個合作夥伴(partner)、又是一個戰略競爭對手(strategic competitor)、還是一個系統性競爭對手(systemic rival)，而他們需要同時應對中國的三重身份。這與美國國務卿布林肯的說法又基本同出一轍，讓盟友們皆大歡喜。