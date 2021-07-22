拜登：習近平聰明強硬，真正相信21世紀將由寡頭決定

美國總統拜登7月22日在俄亥俄州辛辛那提市的聖約瑟夫山大學參加了由美國有線電視新聞網（CNN）舉辦的電視市民大會，並就一系列內政和外交問題接受了主持人唐·萊蒙（Don Lemon）和到場民眾的提問。

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拜登參加這一電視市民大會的目的之一是向美國民眾推銷由他的政府提出的價值5790億美元用於提升國內基礎建設的議案。但在當天，美國參議院共和黨人阻止了對尚未定案的包括基礎設施在內的一攬子計畫啟動辯論的機會，他們全部投了反對票。投票結果失敗，49 票贊成、51 票反對。投票需要至少10名共和黨人投同意票，才能達到進行在參議院舉行公開辯論所需的60票。

同樣就兩黨對今年1月6日發生的特朗普支持者衝擊國會案進行合作調查的議題，主持人萊蒙說，“讓我們再談一談兩黨關係。您知道，共和黨今天取消了他們在1月6日專門委員會的所有人選。（眾議院議長、民主黨人）佩洛西拒絕了其中兩個人的席位。”他說，“我想問你的第一件事是，你對此有什麼反應？ 但第二，如果共和黨人和民主黨人不能走到一起，對嗎？；來調查200年來對我們的國會大廈的最大攻擊，你怎麼會認為他們能在任何事情上走到一起？”

拜登說，“這些人。不，我是認真的。 我不是在說笑。民主黨人和共和黨人。我不在乎你們是否認為我是撒旦轉世。事實是，你不能看着那台電視說，‘6號那天什麼都沒發生’ 。你不能聽那些說這是一次‘和平遊行’的人的話。不，我是認真的。 想一想吧。想想正在說的事情。”他說，“我曾經經歷過這種情況的另一端，當時民主黨人，35年前，就已經偏向另一邊了。 想一想吧。”

萊蒙說，“但你可以做的是，他們可以做的是試圖改變故事敘述，說：‘好吧，為什麼佩洛西沒有準備好？ 為什麼民主黨人沒有為這種情況的發生做好準備’？”拜登說，“不，他們可以這麼說，你可以對此做出誠實的判斷。我有時會因為我要說的話而給自己帶來麻煩，並不是說我曾經惹過麻煩。正如你以前聽我說的那樣。沒有人懷疑過我說的是真心話；問題是我有時會說出我的真心話。 ”

拜登說，“但撇開所有的玩笑，我對美國人民有信心；我真的有信心，最終會走到正確的地方”。他說，“而且，順便說一句，很多時候共和黨人是在正確的地方。但有些東西，我的意思是，（陰謀論組織）匿名者Q （QAnon）：認為民主黨人或拜登在隱藏人們，吸食兒童的血，而且--不，我是認真的。 那是—”。拜登說，“你可能不喜歡我，這是你的權利。這是一件簡單的事情。你可以走出去說，‘我只是不喜歡那個傢夥打領帶的方式。我投票反對他。’你有權利這樣做。”

拜登說，“但是，最近說的那些話，我認為你開始看到一些，而且也是由民主黨人說的--那種毒液得到；那種泄露出來的很多東西。我們必須超越這個（現象）。”他說，“對於正在發生的事情，你會對你的孫子或你的孩子說什麼？在整個歷史上，無論你是親民主黨還是共和黨，你是否記得以前有這樣的時候？”

拜登說，“這不是我們的本色。我還要說最後一件事，我有很多國際經驗。我的意思是--沒有好壞之分，只是我有；我曾擔任（參議院）外交關係委員會主席。我一直深入參與（外交事務）。我為我們的上一屆巴拉克（奧巴馬）的政府做過國家安全（事務）。”他說，“但是，夥計們，世界其他地方都在思考着我們。你們那些在國外旅行的人，不是開玩笑，不是開玩笑--你們問--你們知道，當我去參加這次七國集團時，所有主要的民主國家；我走進去，我認識他們中的很多人，因為我過去的角色”。

拜登續稱，“他們走了進來，我說，‘美國回來了’。我是認真的，國家元首們，我以拜登的身份向你保證；他們則說說，‘你們真的回來了嗎？’ 我是說，（外國元首說）‘我怎麼能--我們相信你，喬’，但這個國家能不能振作起來？”拜登說，“我和習近平在中國交談過，我很了解他。我們在很多事情上意見並不一致。他是一個聰明且真正強硬的人。他真正相信，21世紀將由寡頭決定，我不是開玩笑。”

拜登說，“民主國家無法在21世紀發揮作用；論點是因為事情發展得如此迅速，你無法把一個分裂的國家拉到一起，迅速達成行動共識。”拜登說，“因此，專制國家--專制國家--我與普京有一個很長的會議，我很了解他。這些人實際上是在押注，我不是在開玩笑--押注於專制政體。”他續指，“民主必須站起來，證明它可以完成一些事情。這不僅僅是重要的，我們是，我真的是這麼想的。”

就作為美國總統大權在握的責任，拜登表示，“我認為，這是有史以來賦予一個美國人的最大榮譽，大多數美國公民說，‘我希望你能領導這個國家’。而這是一個巨大的榮譽--當你有總統和總理以及世界其他國家的人說，‘你知道，美國怎麼想的嗎？’時，這是一個巨大的榮譽。 你是自由世界的領袖。”

拜登說，“我能夠去七國集團峰會並改變他們對一系列事情的想法。他們從來沒有一次將中國納入對正在發生的事情的任何批評中。他們非常不願意能夠處於一個位置；你們和我已經談到了這一點，關於他們是否要與中國做生意的方式，你知道，把美國推到一邊。”他說，“突然間，如果你注意到，我們得到了一個很好的交易；不是因為我，而是因為我組建的政府。美國回來了；傳統的美國更回來了。而且他們願意跟隨我們，我是這樣想。”

另在會上面對一位民眾就美國國內鴉片類藥物繼續泛濫的問題，拜登提到，“我已經與中國進行了這種接觸，我們將繼續進行這種接觸。但我們也增加了美國緝毒局（DEA）特工的數量；我們在邊境做什麼，以及我們將如何處理攔截毒品貿易。”他說，“除此之外，司法部正在着手處理整個鴉片類藥物問題，大幅增加司法部處理這一問題的人員數量。因此，關於這個問題還有很多要說的，但它是令人難以置信的，令人難以置信的危險。”