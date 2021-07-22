《明鏡》周刊：默克爾的外交勝利

美德就北溪二號天然氣管道達成協議，德國媒體表示了廣泛關注。

廣告 繼續瀏覽後續

德國《明鏡》周刊表示，在經過多年的艱苦鬥爭和嚴厲的懲罰措施後，美國現在正式放棄了對北溪二號天然氣管道項目的抵制。作為回報，德國同意了一系列旨在減輕對烏克蘭的後果並防止俄羅斯將天然氣供應作為對付該國的武器的措施。這最終為歐洲歷史上最具爭議的能源項目之一掃清了道路。對堅持該項目的德國總理默克爾來說，這是她在總理任期最後幾米路上取得的一個外交勝利。德國政府雖然承諾會對烏克蘭能源轉型提供財政扶持，但針對俄羅斯的措施都相當模糊，僅限於表達意向而已。因此，俄羅斯一旦攻擊烏克蘭，對莫斯科的制裁併不會自動產生。協議的達成也顯示了美國對德國盟友的重視。

德國電視一台表示，很長一段時間以來，北溪二號輸氣管項目給德美關係帶來負擔。協議的達成意味着美德重又相互器重。在此，默克爾把跨大西洋關係擺到了優先地位。拜登首先行動，暫時放棄了對該項目的制裁。而烏克蘭則抱怨沒人來問一聲自己有何感想。協議中對烏克蘭的擔保，暫時只是紙上談兵。短期內，俄國總統普京未必會測試協議中針對俄羅斯發出的警告。但如果以後普京真想測試一下，那已經不是默克爾的問題了。九月德國大選後，默克爾就將卸任。

德國《時代周報》認為，有關北溪二號輸氣管達成的妥協是對烏克蘭的一個羞辱，但會讓俄國感到幸福。俄國總統普京有理由高興了。俄羅斯不太可能把談判達成的條款真當一回事兒。在日後和烏克蘭的談判中，俄國將擁有更多的實力。