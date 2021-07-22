美德就北溪2號天然氣管道達成協議 基輔華沙表示反對

美國國務院7月21日宣布與德國政府達成協議，結束雙方在連接俄羅斯和德國之間具有爭議的“北溪2號”天然氣管道上的爭端。該協議將使德國獲得一直以來尋求的更多能源供應，並允許俄羅斯繞過烏克蘭的一條現有管道，將直接向德國輸送的天然氣增加一倍。對此，烏克蘭和波蘭外交部長發表聯合公報提出異議，並指這一決定在政治、軍事和能源方面對烏克蘭和中歐造成了威脅，同時加強了俄羅斯破壞歐洲安全局勢穩定和使北約和歐盟成員國之間長期存在分歧的潛力。

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美國國務院一位高級官員周三向記者表示，“如果俄羅斯試圖利用能源作為武器或對烏克蘭採取進一步的侵略行為，德國將在國家層面採取行動，並在歐盟層面敦促採取有效措施，包括制裁以限制俄羅斯在能源領域對歐洲的出口能力”。這位要求匿名的美國務院高級官員補充說，如果俄羅斯利用能源作為脅迫的工具，美國也將保留對俄實施制裁的權力。該官員說，美國和德國“堅決致力於維護烏克蘭的主權和領土完整”，因此，在這個問題上與基輔進行了密切磋商。

據《華爾街日報》報導，新的協議將既滿足德國通過“北溪2號”項目從俄羅斯運送天然氣的需要，同時也確保烏克蘭不被排除在俄羅斯能源西運的過程中。此外，協議將確保美國不會再度恢復對“北溪2號”運營公司Nord Stream 2 AG的制裁。消息人士稱，德國已同意提供10億美元幫助烏克蘭發展清潔能源、提升其能源安全保障水平。

“北溪2號”天然氣管道項目自2015年正式開始動工，全長1224公里。該項目旨在鋪設一條從俄羅斯經波羅的海海底到德國的天然氣管道，可繞過烏克蘭把俄天然氣輸送至德國和歐洲其他國家。建成後，俄羅斯向德國輸送的天然氣總量將增加一倍。2019年底，特朗普政府要求停建“北溪2號”工程，否則將制裁參與修建的公司，當時參與修建管道工程的瑞士和荷蘭公司被迫停工。

美國政府在2019年和2020年通過的次年《國防授權法案》中均增加了制裁“北溪2號”的相關內容。今年5月25日，現任美國總統拜登表示，他決定停止對“北溪2號”項目的制裁，因為該項目已接近完成，並且實施制裁可能會損害美國與歐洲的關係。“北溪2號”股份公司總經理馬蒂亞斯·瓦爾尼希（Matthias Warnig）7月11日稱，該項目已經完成了98%。

對此，波蘭外長拉烏（Zbigniew Rau）和烏克蘭外長德米特里·庫列巴（Dmytro Kuleba）發表聯合公報稱，“2015年，在俄羅斯入侵和非法吞併烏克蘭領土僅幾個月後，決定建造‘北溪2號’管道，導致歐洲出現安全、信譽和政治危機。今天，由於放棄了阻止啟動‘北溪2號’管道的嘗試，這一危機大大加劇。這一決定在政治、軍事和能源方面對烏克蘭和中歐造成了威脅，同時也加強了俄羅斯破壞歐洲安全局勢穩定的潛力，使北約成員國和歐盟之間的分歧長期存在。”

公報稱，“任何彌補安全赤字的可信嘗試都必須基於對這一決定在政治、軍事和能源三個方面的消極後果的認識。這種嘗試也必須有一個民主的層面，其前提是在達成協議的階段，與受‘北溪2號’負面影響最大的國家政府進行會談。不幸的是，到目前為止，抵消這一赤字的建議是膚淺的，不能認為足以有效地減少‘北溪2號’造成的風險。我們敦促美國和德國採取措施，為我們地區正在出現的安全危機找到一個適當的對策，而俄羅斯是唯一的受益者。”

公報稱，“波蘭和烏克蘭將與他們的盟友和夥伴合作，反對‘北溪2號’，直到找到解決它所造成的安全危機的辦法，向渴望加入西方民主機構的國家提供支持，並減少對和平和能源安全的威脅。”

此外，白宮當天還通過聲明宣布，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）將於8月30日到訪白宮。白宮的聲明稱，“這次訪問將申明，面對俄羅斯在頓巴斯和克里米亞的持續侵略，美國堅定不移地支持烏克蘭的主權和領土完整，我們在能源安全方面的密切合作，以及我們支持澤倫斯基總統在我們共同的民主價值觀基礎上解決腐敗和實施改革議程的努力。”