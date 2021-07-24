謝爾曼訪華信息：不希望將美中激烈和持續的競爭演變成衝突

美國政府高級官員7月24日表示，美國常務副國務卿溫迪·謝爾曼（Wendy Sherman）將在即將與中方官員舉行的會談中強調，雖然華盛頓歡迎與北京激烈和持續的競爭，但需要有一個公平的競爭環境和“護欄”，以確保雙方間的競爭不會偏離到衝突中去。

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謝爾曼將於7月25日至26日在天津與中國外交部主管中美關係的謝鋒副部長和部長王毅舉行會見。美國政府高級官員周六就此向媒體預熱表示，“謝爾曼副國務卿明天將前往天津，與中國外交部長王毅和外交部副部長謝鋒討論。在副國務卿前往中國之前，她在日本與盟友和合作夥伴進行了一周的重要接觸，我們早些時候在首爾，現在我們在蒙古”。該官員稱，“副國務卿利用她在那裡的會晤強調美國致力於與我們的盟友和夥伴並肩作戰，以應對緊迫的全球挑戰，推進自由和開放的印度洋-太平洋，並維護和加強基於規則的國際秩序。”

該官員表示，“我們已經說過，當我們認為這些接觸將是實質性和建設性的，我們準備與中國官員接觸。這些是我們同意這次訪問的條件。因此，謝爾曼副國務卿的會議是我們3月份在安克雷奇圍繞為兩國關係設定條件和實現我們兩國間的穩定狀態所進行的討論的延續。我們相信，在高級官員之間保持開放的溝通渠道是很重要的。坦率和公開的討論，即使是，也許特別是在我們有分歧的地方，對於減少我們國家之間的潛在誤解，維護全球和平與安全，以及在重要問題上取得進展至關重要。”

該官員說，“正如布林肯國務卿所說，美國與中國的關係在可以合作的地方將合作，在應該競爭的地方將競爭，在必須對抗的地方將對抗。我們期望在溫迪的會議上，這一關係的所有層面都將被擺上桌面進行討論”。 其補充說，“你和我一樣知道她是一個經驗豐富的外交家。我們將睜大眼睛參加這些會議。副國務卿將代表美國的利益和價值觀以及我們的盟友和夥伴的利益和價值觀。我們將誠實和直接地做到這一點。在天津，她將明確表示，雖然我們歡迎與中國進行激烈和持續的競爭，但雙方都需要按照相同的規則和在平等的基礎上進行遊戲；在一個公平的競爭環境中。”

就謝爾曼到訪中國，該官員說，“她將強調，我們不希望這種激烈和持續的競爭演變成衝突。這就是為什麼美國希望確保有護欄和參數來負責任地管理這種關係。雖然我不打算預覽溫迪的全部議程，但我想你們可以預料到，她將利用這個機會解釋我們對北京的許多行動的關切，包括那些我們最近已經採取的措施，無論是我們自己還是，與我們的盟友和夥伴協調。”

該官員稱，“同時，在一些重要的全球挑戰中，美國和中國都有興趣，我們認為在這些挑戰中交換意見和探索潛在的合作領域是重要的。因此，我們預計這也將是這些會議的一個重點。”鑒於中國河南近日遭受的洪水災害，該官員表示，“當我們抵達天津時，我們非常清楚那裡發生的事情。 我預計副國務卿將就生命損失向中方表示哀悼，並對那些失蹤的人表示慰問。”

同樣參加了此次預熱會的第二名拜登政府高級官員表示，“請允許我強調幾點，說明我們為什麼以及如何在天津與中國官員接觸。正如我們在安克雷奇談話之前所說的，以及我們一貫討論的那樣，我們認為重要的是，我們在私下裡對中國官員直接說出我們在公開場合所說的話。向中國政府非常清楚地說明我們的立場，並詳細解釋我們的關切，這符合我們的利益。”

第二位官員說，“這次會議的主要目的是對關係進行坦誠的交流。我們的目標不是就具體問題進行談判，而是在高層保持溝通渠道的暢通，我們的理念是，我們不應該為了禮貌而迴避艱難的話題，因為這只會讓問題發酵。正如我們在行動和言語中所表明的那樣，我們認為，正如（首位發言官員）所說的那樣，負責任地處理好雙邊關係是很重要的，甚至在關係具有挑戰性的時候也是如此。”

第二位官員說，“因此，讓我也把這次會議放在政府更廣泛的中國政策努力的背景下。自從拜登總統上任以來，我們已經把很多重點放在通過我們在國內採取的許多行動來加強我們自己對中國的競爭力上，在國內投資於我們自己。我們還團結了我們的盟友和夥伴，包括推進基於規則的國際秩序的肯定性願景。當中國的行為違背我們的利益和價值觀時，我們與之對抗，同時努力與中國在氣候變化和核不擴散等領域進行合作。”

第二位官員說，“我們知道，當我們與我們的盟友合作時，我們會更為強大。我們知道這使我們在與北京打交道時更加有效。我們在與盟友和夥伴的合作中並不尋求反華聯盟，而是試圖以多邊方式合作，以維護基於規則的國際秩序。因此，當副國務卿與她的對話者坐下來時，我非常清楚地預計，她將不僅代表美國，而且她將站起來，倡導她在世界各地的共同立場。”

第二位官員稱，“在我們對華政策的三大支柱中：在國內投資自己，與我們的盟友和夥伴合作並通過國際機構，以及在我們需要的地方與中國對抗，同時在我們能夠合作的地方進行合作；我們正在積極執行我們的戰略，提出這一肯定的願景，證明民主政體能夠而且確實為我們的人民和全世界人民帶來最好的結果；拜登總統對這一前提深有體會，以及我們正在與中國進行有效競爭。隨着所有這些行動的進行，我們正從一個實力和團結的立場進入這一接觸。”

第二位官員說，“但是，當談到我們的中國政策時，這種雙邊接觸只是拼圖中的一個部分。我們正在同時做許多事情。 我們有一個多方面的方法來處理一個多方面的關係。我們在高層接觸，正是因為我們處於一種競爭關係。我們希望保持公開的對話，這樣我們就會負責任，不會讓競爭偏離到意外的衝突。”

第二位官員表示，“即使在我們與中國同行會面時，我們也將繼續追究中國的責任。這些事情並不相互排斥，而且應該清楚的是，我們並不害怕對中國破壞國際規範的行為施加代價。我們將與我們的接觸同時進行；例如，正如你們大家在過去幾周所看到的，我們已經對北京在香港侵蝕民主的努力、在新疆侵犯人權、使用強迫勞動以及惡意的網絡活動採取了行動。”

第二位官員說，“我認為，從歷史上看，人們有一個二元假設，即要麼我們處於與中國接觸的時期，要麼我們處於對抗的時期；本質上，這種關係有升有降。但情況不再是這樣了。這是一個穩定狀態的延續，我們看到這次會議就是在這種背景下發生的。因此，我想我們很高興接受一些問題。”

在隨後的問答環節中，有記者提問說，“我想知道你們是否能對中國在這些會談之前宣布的制裁發表任何評論，以及這是否有幫助。你們還能告訴我們，美國方面是否會警告中國可能會有更多的制裁，例如對伊朗石油運輸或對微軟黑客事件的回應，以及這是否會成為會談中的任何一種籌碼？”

第二位官員對此回答說，“我想說幾件事。 我們顯然已經看到中國本周的反制裁，我們認為這只是中國針對美國政府為維護我們的利益和價值觀而採取的行動的另一個例子，即針對私人公民和其他人。我們仍然完全致力於執行所有相關的美國制裁當局，正如我們所說，採取符合我們利益和價值觀的行動。我們認為這種報復行為實際上只是北京如何懲罰那些直言不諱的人的一個例子，並進一步說明了中國在許多不同方面的氣候惡化和政治風險上升。”

第二位官員補充說，“關於你問題的第二部分，我認為，試圖把其中一些事情當作槓桿，肯定不是我們思考這個問題的方式。同樣，我們正在以旨在保護我們的利益和價值觀以及我們的盟友和夥伴的利益和價值觀的方式行事。我們當然會在我們認為北京的行為可能不符合聯合國安理會決議或其他國際法要素的地方提出關切。我不打算在國務卿--副國務卿的觀點和議程方面提前提出她可能提出的問題，但我認為你肯定可以預料到，她將對我們認為北京正在違反的地方提出關切。”

對此，第一位發言的官員補充說，“我不認為副國務卿會認為中國採取的那些措施或那些行動將成為這些會談的籌碼。 我們肯定會與他們接觸，正如我們所說的，在實質性和建設性的問題上。”在會上，另有記者提問，“在過去六個月里，你們對中國採取了一系列行動。你們也與盟友做了大量工作，特別是在亞洲，也在歐洲。你們能指出幾個例子，說明你們認為美國的對華政策在過去6個月里實際上改變了中方的行徑？”

第二位官員回答說，“第一，正如你正確指出的那樣，我們強調我們對中國的方法的一個巨大部分是與盟友和夥伴合作。我想在進入你問題的第二部分之前，我想指出一些事情作為背景。”其稱，“我認為，我們的許多努力確實旨在塑造圍繞中國的國際環境，在盟友和夥伴中建立對北京的脅迫性，以及與我們的集體利益和價值觀相抵觸的行動的復原力，並確保，如我們所說，我們可以提出一個肯定的願景。”

第二位官員說，“不過，我認為我們真正看到的一件事是，這些多邊行動確實引起了北京的注意，而且在某些情況下，我認為實際上已經導致北京在許多方面採取了可能違背其自身利益的措施，我們看到北京在3月份多邊行動實施一些新疆制裁後，對歐洲官員和歐洲議員實施了自己的反制。這當然讓歐洲的某些人對全面投資協定等事情有所顧慮。”

其稱，“我認為，在其他領域，當我們與盟友和合作夥伴一起採取行動時，我們也看到北京採取了一些相當自信的步驟，我認為這表明了一個事實，即這些多邊行動確實引起了北京的注意。因此，我認為這確實是對國際規範、規則和原則的廣泛維護，以及對圍繞中國的國際環境的塑造，真的，再次，我認為從長遠來看，有可能影響北京的行動。因此，我認為這基本上反映了我們正在採取的方法，以及我看到的一些發揮方式。”

第一位發言的官員說，“我認為在這裡注意到這一點真的很重要，這不僅僅是我們將採取的一個行動。我們正在談論這裡的行動的積累，向中國表明這是；我們正在重新定義這種關係，當我們看到我們的利益必須得到捍衛時，不會害怕採取步驟。因此，我認為從長遠來看，你會看到更多一點，而不是指着一個具體的行動來回應我們的一個行動。”其稱，“我們所展示的是，我們將繼續這樣做，關係以這種方式穩定下來，我們將在必要時採取一致行動。而這將導致在未來改變行為。”

還有記者提問說，“正如你們在一開始時所說的，你們已經說過幾次，當你們認為這些會議將是實質性和建設性的，你們準備參與。就在過去幾天，有這些反制措施出現，中國決定不與世衛組織關於新冠病毒起源的調查合作，以及中國的其他一些行動。是什麼讓你認為現在是進行建設性和實質性會晤的正確時機？還有，如果我可以的話，副國務卿的這次會議是為了準備今後領導人之間的任何最高級別會議嗎？ ”

對此，第一位發言的官員說，“是的，我認為這不僅僅是關於時機，在關係中的起伏，就像我們在過去也許定義的那樣。我認為當我們在這裡談論時機的時候，如果有建設性的領域，我們要利用機會。”其表示，“ 我剛才提到了河南正在發生的這些非常、非常危險的洪水。我認為，如果你讀一下中方對這些洪水的說法，對他們來說非常明顯；他們知道那裡有氣候問題，那裡有這些原因，如果他們要解決這些影響他們所有公民的一些問題，他們就必須加入全球運動”。

第一位發言的官員說，“我認為，我們有機會利用正在發生的事情，中國人民與國際社會達成一致。所以我的意思是，這是一個我們如何能夠具有建設性的例子。”第二位官員補充說，“我完全同意。我想我只是要再次指出，如果我們是從我們與中國處於激烈和持續競爭的角度出發，我們需要建立負責任地管理這種競爭和真正管理長期關係的途徑。這就要求我們理解，在困難的時候我們不能迴避談話，我們必須能夠在高層參與，以便對關係進行負責任的管理。”

第二位發言的官員續指，“因此，我認為我們並沒有真正從我所說的 ‘我們的關係在上升，還是在下降’的框架來看待這個問題。我認為，正如（第一位發言的官員）所指出的，這是理解美國和中國之間關係的一種晦澀難懂的方式。我們真的相信，我們必須能夠進行坦率、公開和誠實的對話，即使，特別是當我們處於困難時期。”

就謝爾曼訪華期間的具體行程安排，這兩位官員指出，其中一些具體安排仍在決定之中。第一位發言的官員說，“但由於新冠疫情的存在，我們處於一個有點未知的領域，我認為中國方面也在為同樣的事情而掙紮。因此，我們所知道的是，會議將在周一舉行，而且很可能是謝鋒在先，然後王毅外長在後。”