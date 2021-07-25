謝爾曼來訪傳達美中競爭應避免衝突 王毅提要給美國補課

就美國常務副國務卿溫迪·謝爾曼（Wendy Sherman）來華訪問一事，中國國務委員兼外長王毅7月24日受方時說，“如果美國到今天還沒有學會如何以平等的態度同其他國家相處，我們有責任和國際社會一道，好好給美國補上這一課”。美國政府高級官員當天就謝爾曼此行表示，“雖然華盛頓歡迎與北京激烈和持續的競爭，但需要有一個公平的競爭環境和‘護欄’，以確保雙方間的競爭不會偏離到衝突中去”。

廣告 繼續瀏覽後續

王毅星期六在四川成都與來訪的巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mehmood Qureshi）舉行會談時，就謝爾曼訪華接受了媒體的採訪。針對美國政府高級官員在謝爾曼來華之前再次表示，美國將從“實力地位”出發與中國打交道，王毅提出，“美國總想憑藉自己的實力向別國施壓，自以為高人一等”。他補充說，“但是，我要明確地告訴美方，這個世界上從來不存在高人一等的國家，也不應該有高人一等的國家，中國更不會接受任何國家自詡高人一等。如果美國到今天還沒有學會如何以平等的態度同其他國家相處，那麼，我們有責任和國際社會一道，好好給美國補上這一課。”

當天美國政府兩名高級官員就謝爾曼訪華表示，“謝爾曼副國務卿明天將前往天津，與中國外交部長王毅和外交部副部長謝鋒討論。在副國務卿前往中國之前，她在日本與盟友和合作夥伴進行了一周的重要接觸，我們早些時候在首爾，現在我們在蒙古”。其中一位官員稱，“副國務卿利用她在那裡的會晤強調美國致力於與我們的盟友和夥伴並肩作戰，以應對緊迫的全球挑戰，推進自由和開放的印度洋-太平洋，並維護和加強基於規則的國際秩序。”

該官員表示，“我們已經說過，當我們認為這些接觸將是實質性和建設性的，我們準備與中國官員接觸。這些是我們同意這次訪問的條件。因此，謝爾曼副國務卿的會議是我們3月份在安克雷奇圍繞為兩國關係設定條件和實現我們兩國間的穩定狀態所進行的討論的延續。我們相信，在高級官員之間保持開放的溝通渠道是很重要的。坦率和公開的討論，即使是，也許特別是在我們有分歧的地方，對於減少我們國家之間的潛在誤解，維護全球和平與安全，以及在重要問題上取得進展至關重要。”

該官員說，“正如布林肯國務卿所說，美國與中國的關係在可以合作的地方將合作，在應該競爭的地方將競爭，在必須對抗的地方將對抗。我們期望在溫迪的會議上，這一關係的所有層面都將被擺上桌面進行討論”。該官員補充說，“你和我一樣知道她是一個經驗豐富的外交家。我們將睜大眼睛參加這些會議。副國務卿將代表美國的利益和價值觀以及我們的盟友和夥伴的利益和價值觀。我們將誠實和直接地做到這一點。在天津，她將明確表示，雖然我們歡迎與中國進行激烈和持續的競爭，但雙方都需要按照相同的規則和在平等的基礎上進行遊戲；在一個公平的競爭環境中。”

就謝爾曼希望像中方官員傳遞的信息，該官員說，“她將強調，我們不希望這種激烈和持續的競爭演變成衝突。這就是為什麼美國希望確保有護欄和參數來負責任地管理這種關係。雖然我不打算預覽溫迪的全部議程，但我想你們可以預料到，她將利用這個機會解釋我們對北京的許多行動的關切，包括那些我們最近已經採取的措施，無論是我們自己還是，與我們的盟友和夥伴協調。”