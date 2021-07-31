美司法部要求財政部將特朗普報稅單提交國會

自華盛頓方面消息，美國司法部7月30日在一份備忘錄中表示，美國財政部必須向國會眾議院籌款委員會提供前總統特朗普的納稅申報單，由民主黨籍議員佔多數的該委員會自2019年以來一直在尋求這些報稅文件。備忘錄稱，該委員會提出了充分的理由。

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報導指，美國司法部法律顧問辦公室發出的這份內部通知意味着，拜登政府涉足這一前總統自首次競選以來一直困擾着他的政治問題：公眾是否有權知道特朗普在經商時期給美國繳納了多少稅。這一39頁的備忘錄推翻了特朗普政府時期同一辦公室的意見，後者支持國稅局拒絕向委員會提供特朗普的報稅表。

此前，特朗普打破了總統和主要政黨總統候選人40年來的傳統，不主動公布任何報稅文件。2019年，特朗普時代的司法部表示，該眾議院委員會尋求這些文件缺乏合法的立法目的。而最新的備忘錄稱，根據美國聯邦法律，眾議院籌款委員會有“廣泛的權利”從國稅局的上級，即財政部獲得納稅人信息。周五發布的備忘錄說，“這裡涉及的法規是明確的：'根據三個國會稅務委員會之一的主席的書面要求'，部長'應向該委員會提供'所要求的稅務信息’。”

據悉，雖然相關國會委員會不能強迫政府的行政部門強制披露這些信息，但備忘錄指出，“只有在特殊情況下”，以及當這種要求“缺乏合法的立法目的”時，才應拒絕向委員會提供納稅申報。美國會眾議院議長、民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）在一份聲明中說，“今天，拜登政府尊重公眾利益，遵從尼爾主席（Richard Neal）關於唐納德·特朗普納稅申報的要求，為法治帶來了勝利。”

佩洛西稱，“作為議長，我代表眾議院讚揚尼爾主席對真相的有尊嚴的追求和拜登政府司法部對法律的尊重。”她說，“獲取前總統特朗普的納稅申報單是一個國家安全問題。美國人民應該知道他作為總統的令人不安的利益衝突和對我們的安全和民主的破壞的事實。”

此外，同樣由民主黨人控制的眾議院監督與改革委員會近日提交的一份報告中稱，特朗普在任內曾對司法部施壓， 要求後者取消2020美國總統大選結果。報告摘錄中稱，“委員會查到特朗普總統試圖取消2020大選結果的關鍵證據”。