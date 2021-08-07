全球數十個華人團體聯署要求美政府徹查南加州中共病毒雕像被焚毀事件

全球數十個華人團體近日就南加州自由雕塑公園“中共病毒”雕像被焚毀事件，向美國政府、國會、執法機構、全體美國人及全球正義人士聯署通告，指“中共病毒”被焚毀，是由中共策畫和指揮在美國本土發動的恐怖襲擊事件，要求美國政府徹查並嚴懲肇事者。

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通告指出：於今年6月4日落成的自由雕塑公園的雕塑家及支持者建造的以習近平頭像和新冠病毒合一的“中共病毒“雕像，是建立在美國國土上，是擁有美國憲法保護的私人財產，它所表達的擁有言論自由權。

“中共病毒”雕塑揭幕不久，7月17日，有可疑車輛被發現從雕塑所在地逃逸，“中共病毒”雕塑的後部被挖出一個可容納一人進出的洞口，雕塑內部的鋼筋支架被鋸斷，高達六米的雕塑被綁上了鐵索，現場遺留大量破壞工具。顯然，有人企圖拉倒雕塑而未遂。自由雕塑公園負責人當天立即報警。在警察進行案件調查之際，7月23日下午六點，在光天化日之下，高達六米的“中共病毒”雕塑被縱火焚毀。

自由雕塑公園目前有六座自由民主主題的雕塑。唯有標示病毒來源的“中共病毒”雕塑遭遇多次破壞以致焚毀。這清楚顯示，病毒溯源觸及了中共及其黨魁習近平的痛點，因此不惜派人冒險破壞摧毀。

通告指出：全世界唯一一個涉及新冠病毒溯源的雕塑，在美國的土地上被一個外國政權遠程指揮破壞，事實上已經遠遠超過私家財產被破壞的普通刑事案件性質。是對美國的公然挑釁。作為一個外國政治勢力，它不僅挑戰了美國的言論自由權，也直接對美國國土安全表達了蔑視。它帶有911恐怖襲擊的意味，是向美國普世價值挑戰的重大國際政治事件！

通告向美國國會、美國政府、不願美國普世價值受到外國邪惡勢力挑戰的美國人民及全球熱愛自由民主的所有人呼籲： 認清這次來自專制暴政的挑釁事件對美國的傷害，徹底全面調查事件起因和來源，查出罪犯和它們的指使者，追究他們的法律責任，審判它們的刑事罪行。更大力度追溯危害世界，造成美國民眾死亡和重大損失的病毒來源。把罪犯送上審判台。

通告自8月4日發布，目前參加聯署的有人道中國、民主中國陣線、中國民主黨全委會、中國民聯、中國民主運動海外聯席會議、中國民主教育基金會、洛杉磯民主平台、澳洲價值守護聯盟、加拿大價值守護聯盟、新西蘭價值聯盟、日本中國民主化團體協調會、墨爾本民運聯盟、紀念胡耀邦趙紫陽基金會、北京之春雜誌社、光傳媒、中國民主黨歐洲黨部、德國黨部、韓國黨部、泰國黨部，等等。

聯署仍在繼續中。