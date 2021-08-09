博明：北京有足夠數據來給每個美國成年人創建檔案

美國前副國安顧問博明（Matt Pottinger）8月4日出席國會參議院情報委員會聽證會時警告說，“北京竊取的敏感數據足以建立一個關於每個美國成年人的檔案。”

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博明在聽證會上向委員會表示，“許多美國人遲遲沒有意識到這一點，但北京對美國的敵意始於幾十年前。自1949年掌權以來，執政的中國共產黨就將美國視為敵手。然後，三十年前，在冷戰結束後，北京悄悄地修改了其大戰略，將華盛頓視為其主要的外部對手，並開始尋求區域性的、繼而是全球性的主導地位。”他說，“美國和其他自由社會遲緩地在這一競爭中醒悟過來，國會山出現了令人歡迎的兩黨合作精神。但是，即使是這種新的共識也沒有充分認識到中國戰略中最具威脅性的因素之一：其尋求影響和脅迫美國人的方式，包括政治、商業和科學領導人，為北京的野心服務。”

博明說，“中國共產黨的方法是‘政治戰’的表現，這個詞是我們冷戰遏制戰略的主要設計師喬治·凱南（George F. Kennan）在1948年的一份備忘錄中用來描述‘在戰爭之外，運用一個國家所掌握的一切手段來實現其國家目標’。”他談到，“收集人們的檔案一直是列寧主義政權的一個特點。但北京對全球數字網絡的滲透將這一做法提升到了一個新的高度。該黨對世界各地數以百萬計的外國公民編製檔案，利用其收集的材料來影響和恐嚇，獎勵和敲詐，奉承和羞辱，分化和征服。”

博明說，“正如比爾·伊萬尼納（Bill Evanina）今天的書面證詞所表明的那樣，北京已經竊取了敏感數據，足以建立一個關於每個美國成年人的檔案，還有我們的許多兒童，根據北京的政治戰規則，他們是公平的遊戲”。他說，“該黨的武器庫的新成員是對美國社交媒體平台的利用。在過去的幾年裡，北京已經用公開和隱蔽的宣傳充斥着美國的平台，並通過代理人和機器人進行放大。這些宣傳的重點不僅是促進對北京政策的粉飾性敘述，而且是加劇美國和其他目標國家的社會緊張。”

美國及其盟友上個月指責中國對微軟電郵服務器進行了大規模網絡攻擊。這也是由30個國家組成的北約首次譴責中國發動網絡攻擊。日本、澳大利亞、加拿大和新西蘭也加入行列。相關指控遭到了北京方面的否認和駁斥。