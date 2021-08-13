美中情局據報考慮建立獨立的中國任務中心

據彭博社8月12日引述消息人士的話報導，美國中央情報局正在權衡建立一個獨立的“中國任務中心”的提議，以此加強對美國最大戰略競爭對手的深入了解。

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報導指，這項建議是中情局局長威廉·伯恩斯（William Burns）對該機構中國相關能力進行更廣泛審查的一部分，意在提升中情局對中國的關注度。而中國長期以來一直是中情局所關注更廣泛的“東亞和太平洋任務中心 ”的一部分。

報導指，任務中心是獨立的實體，根據機構的優先事項利用來自中情局的資源。報導援引三位不願透露姓名的現任和前任中情局官員的話說，在情報官僚機構中，一個單獨的中國中心將更容易確保與中國相關的活動的人數、資金和高層關注。據悉，中情局現有的任務中心包括反情報、反恐和近東任務中心。

報導引述中情局的一份聲明說，“正如伯恩斯局長所說，中國是他的優先事項之一，中央情報局正在確定如何最好地定位自己以反映這一優先事項的重要性。”報導指，一位不願具名的前中情局官員表示，該機構的許多人長期以來一直認為有必要建立一個單獨的中國中心。但至少直到現在，沒有人願意啟動實施它。報導稱，儘管中情局旨在為總統提供獨立的情報評估，但該機構會進行調整以反映每個政府設定的優先事項。

2017年，在特朗普政府時期，中情局成立了一個新的韓國任務中心，旨在應對朝鮮核威脅。當時，該機構表示，這一新的中心將幫助其“更有目的性地整合和指導中情局的工作”。報導指，有關設立中國中心的建議反映了伯恩斯在今年2月的參議院確認聽證會上提出的優先事項。他當時向參議員們表示，中國的“敵對性、掠奪性領導”是對美國的最大威脅。他說，北京的目標是“取代美國成為世界上最強大和最有影響力的國家”。

伯恩斯當時對參議院情報委員會說，“對中情局來說，這將意味着更多的關注和緊迫性--不斷加強其已經令人印象深刻的中國專家隊伍，擴大其語言技能，調整人員和資源分配，以實現長期發展。”報導指，伯恩斯還在上個月接受美國國家公共廣播電台（NPR）採訪時說，該機構更廣泛的中國審查也在考慮是否在世界各地部署中國問題專家，效仿冷戰時期用於對抗前蘇聯影響的方法。

伯恩斯在採訪中說，中情局正在研究如何處理“無處不在的技術監控”和其他“中國情報部門非常先進的能力”，這使得在海外進行間諜活動更加困難。報導指，這次審查是在美方高級官員對中國在美國的間諜活動的規模和野心提出關切之後進行的。報導提及，美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）去年說，中國的策略，從網絡間諜到針對居住在美國的中國公民的威脅，造成了一種“美國人發現自己被中共挾持”的局面。

此外，報導提及近來美國情報界所面臨的評估新冠病毒溯源審查而遭到的壓力。其並援引了美國國家情報總監艾維爾·海恩斯 (Avril Haines) 在4月份的表述。海恩斯當時說，“情報界並不確切知道新冠病毒（Covid-19）最初是在哪裡、何時或如何傳播的。”報導指，眾議院情報委員會的一名官員拒絕就設立任務中心的可能性發表評論，但表示委員會很高興伯恩斯已開始審查中央情報局如何面向中國並期待結果。

此前，美國國防部在拜登政府上台後曾組建了臨時性的中國工作組，並對該部的中國政策和能力進行了為期數月的審查。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin ）6月9日在審查結束後通過聲明稱，“我今天提出的指令是美國全政府對華戰略的一部分，將有助於推動我們正在制定的國防戰略。”