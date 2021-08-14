拒續延簽證 俄羅斯變相驅逐BBC記者

據由國營公司控制的俄國家電視台24頻道報導，日前俄羅斯方面已拒絕為英國廣播公司（BBC）駐俄資深記者薩拉·雷恩斯福德（Sarah Rainsford）續簽簽證，這意味着她必須在8月31日簽證到期後離境。此前，德國警方周二逮捕了一名涉嫌為俄羅斯從事間諜活動的英國大使館工作人員。

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據了解，雷恩斯福德自2014年以來就一直擔任BBC駐俄記者。俄國家電視台24頻道在報導中稱，“雷恩斯福德要回家了。我們的專家表示，雷恩斯福德的簽證不會被續簽，因為英國在媒體領域已經越過了我們所有的紅線。驅逐雷恩斯福德是我們做出的對等回應”。

俄媒稱，此次的導火索是英國政府，其沒有對俄羅斯記者的簽證續簽，且還威脅要吊銷《今日俄羅斯》的媒體執照，並資助Bellingcat和“有組織犯罪與腐敗報道項目”（OCCRP）等調查組織。

彭博社稱，這是俄羅斯在2011年驅逐英國《衛報》記者盧克·哈丁（Luke Harding）之後，近十年來首次驅逐英國記者。路透社指，俄方的這一決定相當於事實上的驅逐。這一不同尋常的舉動表明，俄英之間緊張的關係進一步惡化。

俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃（Maria Zakharova）對此表示，近日BBC代表一直在俄外交部，有關官員已經向他們詳細解釋過了。紮哈羅娃指責英國“多次無視俄羅斯發出的警告”，“我們會定期發布聲明敦促英國停止迫害俄羅斯記者”。

對此，BBC總幹事戴維（Tim Davie）在一份聲明中說，“驅逐薩拉·雷恩斯福德是對媒體自由的直接攻擊，我們毫無保留地予以譴責。”他說，“薩拉是一位傑出的、無畏的記者。她能說流利的俄語，對俄羅斯和前蘇聯進行獨立和深入的報道。她的新聞報道為BBC在全世界數以億計的觀眾提供信息。”

戴維說，“我們敦促俄羅斯當局重新考慮他們的決定。與此同時，我們將繼續獨立和公正地報道該地區的事件。”英國外交部將此舉描述為 “俄羅斯當局的又一無理舉措”。雷恩斯福德是一名經驗豐富的駐外記者，此前曾在哈瓦那、伊斯坦布爾和馬德里工作。

最近，雷恩斯福德在有關白俄羅斯的報道贏得了尊重，本周早些時候，她在白俄羅斯就侵犯人權的問題向盧卡申科當面提出過質疑。

值得一提的是，德國檢方周三表示，警方拘留了位於柏林的英國大使館的一名英國僱員，此人涉嫌為俄羅斯從事間諜活動。德國聯邦檢方表示，該嫌疑人是一個名叫“David S.”的英國公民，是該大使館僱傭的當地員工，他向一名俄羅斯情報人員提供書面文件，換取現金報酬。

德國檢方表示，目前尚不清楚該男子給他的連絡人提供了多少文件，也不清楚他究竟收了多少錢，但檢方懷疑，此人至少從去年11月起就在為俄羅斯工作。