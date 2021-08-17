美國務院發言人表示美國可以有條件承認阿富汗塔利班政府

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發聲明表示，美國可以承認阿富汗塔利班政府，但塔利班要答應尊重人權、允許女性入閣等條件，並且與阿凱達等恐怖主義組織撇清關係。

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聯合國呼籲塔利班停止所有的敵視行為，並通過包容性的談判，建立一個允許女性全面、平等並有意義參與的、統一、包容和有代表性的新政府。普萊斯8月16日呼籲塔利班，達到這個要求。

據福克斯（Fox）新聞網報導，普萊斯表示：“歸根結底，當涉及到我們對阿富汗未來政府的態度時，這將取決於該政府的行動，取決於塔利班的行動。”他說：“美國政府將承認一個潛在的阿富汗新政府，但這個政府需要維護人權、不庇護恐怖份子，並保護婦女和女孩的權益。”

普賴斯說：“一個維護人民的基本權利、不窩藏恐怖分子、保護包括占其人口一半的婦女和女孩在內的人民的基本權利的阿富汗未來政府，才是我們能夠與之合作的政府。”

不過，普萊斯並未解釋塔利班如何能夠對美國政府證明，其達到了這些要求。

普萊斯還表示，雖然美國軍隊將從阿富汗撤出，但是美國軍方已經實現了其行動的目標，摧毀了策畫和發起9.11恐怖襲擊的網絡。而阿富汗戰爭結束後，美軍仍然有實力打擊恐怖主義。

他還表示，阿富汗前政府是在美國政府和世界的支持和保護下，才得以持續20年的。他承諾美國政府將努力儘可能多的將阿富汗人帶到安全的地方。

雖然塔利班已佔領了阿富汗的總統府，阿富汗總統加尼逃離阿富汗，普勒斯表示，該國“還沒有正式交接權力”。他說：“在未來幾個小時和幾天中，局勢還將繼續變化。而我們正在晝夜不停地保護我們的人民，保護那些多年與美國並肩工作的人以及那些脆弱的阿富汗人”，“保護美國外交官的安全仍是我們的首要任務。”

普賴斯還說，美國的阿富汗問題談判代表哈利勒紮德（Zalmay Khalilzad）還在塔利班設在卡塔爾的外交基地，美國官員一直在那裡與塔利班進行談判。他說：“其中一些商討是建設性的。”