拜登民調跌破50%，CNN稱阿富汗撤軍正受嚴格審視

根據FiveThirtyEight的民意調查，美國總統拜登的支持率已降至49.3%，這是他上任以來首次跌破50%的支持率。

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拜登最新民調支持率下降，正值美國退出阿富汗引發的局勢震動和令人不安的新冠疫情爆發等負面新聞頻發。

路透社與益普索（Ipsos）近日公布的一項民意調查也顯示，拜登的全國支持率已下滑至 46%，明顯低於在上次民意調查中53%的支持率，跌至上任以來的最低值。

特拉法加集團（Trafalgar Group）公布的一項最新民調顯示，69%的民眾對拜登的阿富汗相關應對不滿意，只有23%滿意。民調於周六至周日期間完成，這正是塔利班進入首都喀布爾、阿富汗大變天的關鍵時刻。

CNN分析：美軍撤離阿富汗後，塔利班迅速取得全面掌控，急欲逃離的阿富汗難民攀附美軍運輸機機身，起飛後從高空墜落身亡，拜登總統如今面臨各界嚴格審視。到目前為止，拜登仍然未能明白解釋為何情資失准，對於阿富汗政府快速垮台嚴重誤判，低估撤軍之後可能引發的風險。執政迄今七個月，拜登不再能夠光憑“有別於特朗普”，享受政治加分。

CNN分析指出，對於阿富汗危機急轉直下，拜登必須回答的問題包括：為何對於撤軍規畫潦草？為何沒能加快腳步處理數以千計的阿富汗民眾簽證？還有為何錯過提早一步讓美國公民安全離境的時機？