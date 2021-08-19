美國總統拜登：台灣若遭入侵 美國會回應

面對塔利班進攻，阿富汗政府垮台，中國官媒趁機叫囂美國不可靠論。美國總統拜登接受媒體專訪強調阿富汗情況不同，而且美國一向信守承諾，如果任何人入侵北約，美國會做出回應，對台灣日本韓國做法也一樣。

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來自中央社報道說：美國8月底全面撤軍阿富汗的期限未到，阿富汗15日就淪入恐怖殘忍而著名的民兵組織塔利班（Taliban）手中，引發國際高度關切。中國官媒趁機打心理戰，奉勸台灣別指望美國，向“大陸郵購五星旗”自保比較快；台灣也傳出“今日阿富汗，明日台灣”的憂慮聲音。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）17日率先駁斥將台灣和阿富汗類比，強調兩者情況不同，美國相信自己對盟友夥伴的承諾神聖不可侵犯（sacrosanct），對台灣或以色列承諾也一如既往堅實。

美國拜登（Joe Biden）18日接受美國廣播公司新聞網（ABC）獨家專訪，被問到中國譏諷台灣人民“不能靠美國”時，拜登表示：中國不這麼說才奇怪，但阿富汗和台灣、南韓及北大西洋公約組織（NATO）有根本上的差異。美國與這些實體達成協議的基礎，不是他們內部發生內戰，而是當地有個團結政府，試圖阻止“壞人對他們做出壞事”。

拜登強調：美國一向信守承諾。他說：“美國對（北約創立條約）第5條做出神聖承諾，若任何人入侵或對我們北約盟友採取行動，美方會做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣。這根本（與阿富汗）無法比較。

中央社評論說：這是拜登1月底上任以來，對防衛台灣作出最清晰的表態。