美英首腦通話 軍方建議白宮應就是否延長撤離日期周二做出決定

美國總統拜登與英國首相約翰遜8月23日就阿富汗局勢和將於24日舉行的七國集團領導人虛擬峰會進行了通話。據美國有線電視新聞網（CNN）消息，拜登政府的軍事顧問建議白宮在周二當天前必須作出是否延長8月31日聯軍從阿富汗撤軍的最後期限的決定，以便於軍方有時間將5800名軍人及裝備和武器從阿富汗首都喀布爾撤離。

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就美英首腦通話，白宮的聲明介紹稱，“他們討論了我們的外交和軍事人員為疏散其公民、當地工作人員和其他脆弱的阿富汗人而正在進行的努力。他們還討論了明天的七國集團虛擬領導人會議的計畫，強調了與盟友和夥伴密切協調以管理當前局勢和形成阿富汗政策的共同方法的重要性。”英國首相府的聲明表示，兩國首腦“討論了英國和美國為協調快速和安全地從喀布爾國際機場撤離我們的國民和那些以前為我們政府工作的人而正在進行的努力。兩國領導人同意繼續合作，以確保那些有資格離開的人能夠離開，包括在疏散的初始階段結束後。”

英方聲明說，“首相和拜登總統指出，為確保在阿富汗取得的進展並防止出現人道主義危機，協調一致的外交接觸非常重要。他們承諾推動國際行動，包括通過七國集團和聯合國安理會，以穩定局勢，支持阿富汗人民並努力建立一個具有包容性和代表性的阿富汗政府。”此前，《衛報》等多家英國媒體報導，約翰遜將在七國集團領導人峰會上遊說拜登，懇請他在英美盟友之間出現緊張關係的周末後，將美國軍隊留在喀布爾機場超過8月31日大限。這一消息得到了英國首相府在周日的證實。

塔利班發言人蘇海爾·沙欣（Suhail Shaheen）22日在接受英國天空新聞台採訪時，對美國可能延後撤軍日期發出警告。沙欣表示，如果美軍延遲撤軍，那麼美軍將面臨“嚴重後果”。沙欣說，“這是一條紅線。拜登總統宣布，他們將在8月31日撤出所有軍隊。如果他們延長這個時間，就意味着他們正在擴大佔領。這會在我們之間造成不信任。如果他們打算繼續佔領，就會引起我們的反應，會產生嚴重後果。”

因此，拜登政府是否將決定延長8月31日從阿富汗撤離期限成為了當下的關鍵性問題。路透社周一援引兩位外交人士的話透露指，七國集團領導人在周二舉行虛擬峰會討論阿富汗問題時，預計將在是否正式承認或制裁塔利班的問題上保證團結一致。報導指，他們承諾推動國際行動，包括通過七國集團和聯合國安理會，以穩定局勢，支持阿富汗人民並努力建立一個具有包容性和代表性的阿富汗政府。

另據CNN報導，美國軍方正在向白宮建議，必須在周二就延長8月31日的最後期限作出決定，以便有足夠的時間撤出目前在喀布爾當地的5800名美軍及其裝備和武器。如果總統同意，軍方預計在美軍於阿富汗開始縮編之前，“再過幾天”會盡量疏散更多的人，可能在本周末進行。據CNN了解，截至周一，拜登仍在決定是否延長撤出所有美國軍隊的最後期限。拜登的幾位顧問以當地的安全局勢為由，建議不要延期。官員們最近幾天一直在監測潛在的恐怖主義威脅，他們引用了“持續的”和可信的信息，即機場外的混亂局勢已經為“伊斯蘭國呼羅珊分支”（ISIS-K）和其他組織創造了一個目標。

報導指，五角大樓向拜登發出決策最後通牒之前，塔利班宣布美國必須在8月31日之前撤出所有部隊。美國軍方官員表示，他們目前仍計畫在這一期限內完成任務，現在每天都有疏散航班加快步伐將數千人送出阿富汗，美軍甚至在必要時進入喀布爾救回人員。雖然美國國家安全高層表示樂觀，認為沒有必要延長到8月31日以後，但拜登表示，如果有必要，撤離美國公民和一些阿富汗人的任務可能會持續到9月。目前，美國國防部發言人約翰·柯比 （John Kirby ）說，“軍方正在為8月31日的最後期限而努力。這就是總司令賦予我們的任務......這就是我們正在努力執行的任務。”

隨着時間的推移，五角大樓周一表示，美國和聯軍飛機在過去24小時內從喀布爾疏散了大約16000人，美軍運送了其中不到11000人。美國官員拒絕透露有多少美國人被疏散，但據一位熟悉政府“情況報告”的消息人士稱，截至美東時間周一上午7:30，自美國航班開始以來，疏散行動已將4293名美國公民飛出阿富汗。該消息人士說，報告顯示，369名美國人“自喀布爾時間午夜起”就被列入名單，說明這項工作是24小時進行的。報告還指出，已經聯繫了1000名美國公民前往機場進行處理，“但一部分可能在阿富汗境外”。

這位熟悉情況的消息人士說，報告稱“自行動開始以來"，已有20156名阿富汗人和642名第三國國民或來歷不明的人被疏散”。美國國務院發言人普萊斯（ Ned Price ）周一表示，他們沒有公開分享這一信息，因為他們不想提供粗糙或過時的信息。談到8月31日的最後撤離期限，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周一告訴記者，“問題是，我們是否正在實現我們這次行動的目標？把我們的人，那麼多幫助我們的阿富汗人和那麼多處於危險中的阿富汗人帶出來，我們相信我們做到了”。

報導指，但是，受雇於美國大使館的阿富汗人告訴CNN，他們試圖前往機場並離開這個國家的努力被殘酷地榨乾了，沒有成功，或者他們設法到達了機場，但在到達機場的過程中滿身是血，精神恍惚。當被問及他們的說法，以及他們試圖到達疏散航班的情況時，普萊斯說，當地僱用的工作人員“絕對是優先事項”。普萊斯在周一的新聞發布會上重申，“他們絕對是我們計畫的一部分。對他們的承諾，對他們的安全和保障的承諾，是絕對不會減少的”。普萊斯說，他們已經能夠重新安置當地僱用的工作人員，但沒有提供具體數字。