美國會兩黨議員要求拜登政府延長從阿富汗撤離期限

自華盛頓方面消息，美國國會兩黨議員在8月24日的閉門簡報會中，敦促拜登政府高級官員延長8月31日美軍撤出阿富汗的最後期限，認為屆時不可能撤出所有美國人和阿富汗盟友。

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據《紐約時報》報導，當拜登說他打算暫時遵守本月底的最後期限時，來自美國國會的壓力不斷上升。在最近幾天，即使是資深的民主黨籍議員也說這個日期是不現實的。來自科羅拉多州的民主黨眾議員傑森·克勞（Jason Crow）說，“美國國會內部有一個廣泛的兩黨協議，我們必須讓美國公民離開，我們必須讓我們的阿富汗夥伴和盟友離開。”曾在美國陸軍遊騎兵部隊服役的克羅說，“這在現在和月底之間是無法完成的，所以日期必須延長，直到我們完成這一任務。”

來自兩黨的議員們在與美國國防部長、國務卿、國家情報總監和參謀長聯席會議主席舉行的機密簡報會上向拜登政府施壓，要求延長這一任務。來自密歇根州的民主黨眾議員、前中情局官員和國防官員埃莉莎·斯洛特金(Elissa Slotkin)說，“這是我們都試圖提出的一個主要觀點：敦促他們做更多工作，向總統倡導延長最後期限”。

眾議院退役軍人事務委員會主席、加州民主黨眾議員馬克·高野（Mark Takano）周二通過聲明表示，“我鼓勵拜登總統考慮延長美軍留在阿富汗的最後期限，以便我們能夠儘可能多地撤離我們的阿富汗盟友和美國同胞”。

高野稱，“儘管自身面臨巨大風險，我們的阿富汗盟友挺身而出幫助我們--對於那些想要幫助支持他們的盟友的退伍軍人，我們必須確保他們有時間這樣做。我讚揚拜登政府和所有積極致力於疏散這些盟友的軍人的努力，並希望我們的退伍軍人能夠繼續支持這項工作”。

眾議院外交事務委員會共和黨領袖邁克爾·麥考爾（Michael McCaul）說，如果總統不延長撤軍日期，“他的手上就會沾滿鮮血”。麥考爾說，“人們將死去，他們將被遺棄”。議員們表示，他們在簡報中沒有被告知在阿富汗當地還有多少美國公民。白宮官員周二說，自8月14日以來，美國已經“疏散和協助疏散”了大約58000人。

幾周來，國會的議員們收到了來自美國公民和阿富汗人試圖逃離阿富汗的數千份求助信息。斯洛特金議員在推特上說，“經過20年的戰爭，我們在未來一周的行動將在全世界留下最持久的印象，而我希望美國被稱為一個為那些為我們冒着一切風險的人承擔風險的國家。”

另據美國全國廣播公司（NBC）報導，隨着拜登打算堅持8月31日美軍離開阿富汗的最後期限，越來越明顯的是，成千上萬幫助美國的阿富汗人不會被撤離，這種情況在美國國家安全機構內部造成了深深的挫折感。

一位不願透露姓名的前美國情報官員說，“人們感到憤怒和厭惡”。一位國防部官員說，當他考慮到有多少阿富汗盟友將被遺棄時，他開始感到噁心。前中央情報局局長約翰·布倫南（John Brennan）說，在中情局，“官員們對他們支持和培訓的阿富汗人有一種真正的義務感、道德義務和個人義務”。

但美國軍方官員說，當地美軍的不穩定局勢使拜登沒有好的選擇來延長他們的存在。共和黨人甚至在拜登宣布他的決定之前就表示了憤怒。參議院情報委員會成員、內布拉斯加州共和黨參議員本·薩斯（Ben Sasse）說，“該死的最後期限”。他稱，“美國人希望我們留下來，直到我們把我們的人救出來，我們的盟友也是如此。... 總統先生，告訴塔利班，無論需要多長時間，我們都會把我們的人救出來，我們完全願意為此而讓塔利班、基地組織和伊斯蘭國流血。”

報導指，美國國防部官員卻描繪了這樣一場戰鬥可能發生的可怕畫面。他們指出，數千名頑強的塔利班戰士包圍了喀布爾機場，美軍可能極易受到攻擊。美國可以從空中自衛，但如果爆發戰鬥，平民傷亡的可能性會很高。而在那個時候，美國人或阿富汗盟友幾乎不可能到達機場。

本周，美國政府內的工作人員普遍對導致這種局面的原因指指點點。兩位熟悉拜登政府內部討論的國土安全部高級官員對國務院沒有儘早採取行動以加強對特別移民簽證申請人的審查表示憤怒。當被問及為什麼更多脆弱的阿富汗公民沒有更早完成特別移民簽證程序時，國務院將矛頭指向了特朗普政府，指出拜登領導下的該機構一開始就積壓了超過17000名阿富汗申請人。

一位拜登政府高級官員周一表示，在軍隊撤離後，讓處於險境的阿富汗公民離開阿富汗的努力不會停止。這位官員說，“這仍將是一項全天候的努力，既要讓那些希望離開阿富汗的人離開，又要繼續處理文件，以便面臨風險的阿富汗人能夠繼續前往美國和其他國家進行永久安置”。

美國軍方官員對此表示贊同，並說他們將儘可能長時間地讓人們離開。兩位國防官員說，美國部隊將把生命置於裝備之上，並將留下裝備，就地炸毀。官員們說，機場的美軍資產包括大炮、迫擊炮、反無人機武器和防雷伏擊車，這些都將被摧毀，以便航班可以裝滿人撤離。