美國媒體稱拜登的政治前途押注在塔利班

拜登上台以來，外交展現出老練姿態，還展現與軍隊站在一起的形象，但是從阿富汗撤軍，喀布爾機場難民絕望奔逃，飛機起落架上掉落屍體，機場恐怖攻擊造成數十名美軍死傷，還要與塔利班有防範恐攻的合作，讓拜登聲望下挫，成為拜登就任總統以來最大的危機。

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《華盛頓郵報》報導，紐約市立大學史泰登島學院美國政治學教授弗拉納根(Richard Flanagan)表示，拜登把他的政治前途全部押注在與塔利班的合作，如果塔利班哪個瘋狂的指揮官朝飛機開槍，甚至發射對空飛彈那該怎麼辦？

美利堅大學美國外交學榮譽教授亞當斯(Gordon Adams)表示，美國與塔利班現在處於“相互挾持”的關係，避免混亂對雙方而言都有好處。儘管塔利班與發動恐怖攻擊的伊斯蘭國(IS)是死對頭，但對這兩個組織“恐攻默契”的質疑已出現。

《紐約時報》報道：塔利班15日攻進喀布爾後，拜登曾說，身為總統，他會承擔一切責任，不忘再度強調混亂與死亡都是無可避免的風險。但26日喀布爾機場的恐怖攻擊造成13名美軍死亡，是美軍近一年半來在阿富汗首傳傷亡，拜登無庸置疑將遭受政界強烈批評。《紐約時報》說：喀布爾機場恐怖攻擊對拜登的總統生涯是否有重大傷害，尚待觀察。

根據《今日美國》(USA Today)的民調，拜登目前僅有41%的民眾滿意度，不滿意度為55%，顯示其執政蜜月期已經結束；而在盟友之間，也有質疑拜登31日撤軍的期限操之過急，甚至是否有意為之的聲音。

不過事情未必有這麼簡單，等美軍全面撤出後，在當地曾為美軍效力的阿富汗人如果遭到報復，將會不斷喚醒民眾的記憶。