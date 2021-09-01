法新社消息，敘利亞當局與德拉地區的反叛武裝之間的停火協議周三開始生效。據敘利亞人權觀察組織說，俄羅斯軍事警察進入德拉，阿薩德政權在該地區設立了三道檢察崗，那些希望繼續留在德拉的反叛分子必須要上繳武器。

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最近一段時間，敘政府軍同反政府武裝在德拉發生多次軍事衝突。政府軍持續使用包括高爆導彈在內的重型武器轟炸德拉鎮、薩德路社區和營地，對居民區造成巨大破壞。德拉省有反政府武裝人員的其他地區，如塔法斯鎮，也遭到轟炸。敘內戰爆發後，德拉省曾長期被反對派武裝和極端組織控制。2018年6月起，敘政府軍通過軍事行動等手段，逐步控制德拉省。自今年6月24日以來，德拉社區目睹了一場軍事行動，兩個多月的轟炸和對抗，導致被圍困的德拉鎮街區、薩德路街區和難民營的平民陷入人道主義危機。

過去幾天，俄羅斯進行調解，使衝突雙方達成諒解，兩批數十名反政府武裝人員及其家屬從德拉出發前往敘利亞北部。然而，在被圍困的社區中，衝突仍在繼續。由於敘政權堅持入侵該市，負責德拉人民委員會與該政權之間的談判進展緩慢。敘利亞通訊社本周一報道說，反政府武裝向敘利亞南部德拉省的軍事檢查站發動襲擊，致4名敘利亞政府軍士兵死亡，15人受傷。

聯合國敘利亞問題特使裴凱儒前不久告訴安理會，解決敘利亞長達十年的衝突的努力陷入僵局，全國各地的戰鬥近期升級，導致了一年來最大規模的平民流離失所。裴凱儒 表示，“我們需要一個可信的政治進程以及更持久的國際合作”。他提請注意敘利亞西南部，尤其是德拉省 的重大部隊部署、猛烈炮擊和地面衝突。他說：“我們再次呼籲各方立即結束暴力，所有受影響的地區和社區都需要安全和暢通無阻的人道主義通道。”

他表示，西北部的緊張局勢仍然很嚴重，特別是在伊德利卜、拉塔基亞北部和阿勒頗，以及哈馬西部。近幾個月來，空襲和炮擊愈演愈烈。東北部的拉卡和哈塞克地區則發生了涉及非國家武裝團體的暴力事件。裴凱儒說：“這些事態發展提醒我們，敘利亞的衝突遠未結束。” 俄羅斯外長拉夫羅夫周一則表示，雖然美國等西方國家公開利用恐怖分子意欲推翻敘利亞總統阿薩德，但莫斯科方面幫助這個飽受戰爭蹂躪的國家保住了政府組織。