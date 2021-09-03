塔利班即將宣布新政府的成立 國際社會是否承認倍受關注

塔利班即將宣布組建新政府，據塔利班發言人告訴法新社，原本預期會在周五祈禱後宣布新政府的成立，但現在看來可能要等到周六。路透社報導說，消息來源都稱臨時政府內閣很快就會出爐，但沒有確切時間。

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路透社的消息說，塔利班消息人士周五稱，塔利班聯合創始人巴拉達爾將領導阿富汗新政府，新政府可能很快就會宣布。巴拉達爾是塔利班政治委員會負責人。三名消息人士稱，他將與已故塔利班創始人奧馬爾的兒子穆罕默德·雅各布和謝爾·穆罕默德·阿巴斯·斯坦內克紮伊在新政府中擔任高級職位。一名不願透露姓名的塔利班官員告訴路透社:“所有高層領導人都已抵達喀布爾，宣布新政府的準備工作已進入最後階段。”

塔利班誓言要比上次1996到2001年執政更具包容性。塔利班第一次執政時，以嚴酷實施極度保守伊斯蘭律法而惡名昭彰，女性被禁止參與公眾生活，女孩無法上學，娛樂活動被禁止，並實施石刑等嚴酷懲罰。現在所有人都在看，塔利班推出的內閣，是否能挽救因為戰亂而受創的經濟，並履行承諾，成立更包容的政府。阿富汗最大航空公司阿里亞納阿富汗航空在得到塔利班與航空當局開綠燈後，將於3日稍晚恢復國內班機，先開始飛馬薩里沙利夫到首都喀布爾班機。西聯公司和速彙金國際公司也都表示恢復轉帳業務，許多阿富汗人都仰賴海外親戚彙款維生。

至於國際社會是否會承認塔利班新政府，- 英國外交大臣拉布周五表示，英國不會承認塔利班是阿富汗的新政府，但必須應對阿富汗的新現實情況，而且不想看到這個國家的社會和經濟結構受到破壞。拉布在訪問巴基斯坦時說，如果沒有塔利班一定程度上的配合，不可能將大約1.5萬人撤離喀布爾。他說，“我們的確認為能夠進行接觸和直接溝通非常重要。”

德國外交部長馬斯 周四表示，如果塔利班滿足某些條件，德國準備恢復在喀布爾的外交存在。馬斯在斯洛文尼亞對媒體表示：“我們希望看到一個具包容性的政府，也希望他們尊重基本人權和婦女權利。阿富汗絕不能再次成為國際恐怖主義的滋生地。如果這些要求得到滿足，而且安全形勢允許，我們準備在喀布爾恢復外交存在。”

法國外交部長勒德里昂指出，巴黎將根據塔利班是否允許人們離開該國丶是否允許人道救援進入阿富汗丶是否與所有恐怖組織徹底決裂以及是否尊重人權，特別是婦女的權利來做出判斷。勒德里昂表示：“目前我們沒有跡象表明塔利班正在朝這個方向發展。”

美國說，判斷塔利班的標準是他們是否允許阿富汗人和持有有效證件的外國人自由旅行，女性和少數民族的權利，還有，可能對華盛頓來說更重要的是，塔利班是否會阻止國際恐怖組織利用阿富汗作為基地。國務卿布林肯指出，“我們採取的每一步行動，不是基於塔利班領導的政府說什麼，而是基於它為履行承諾而採取的行動。”

塔利班發言人周五稍早發推表示，中國外交部已承諾要維持駐阿富汗大使館運作，並加強雙邊關係與人道援助。塔利班位於卡塔爾政治辦公室的成員阿卜杜勒-薩拉姆-哈納菲 2日與中國外交部副部長吳江浩通了電話，塔利班發言人沙欣 在通話後表示，“中國副外長說，他們將維持他們在喀布爾的大使館，並補充說，與過去相比，我們的關係將得到加強。阿富汗可以在區域內的安全和發展中發揮重要作用。中國還將繼續並增加其人道援助，特別是為治療新冠病毒提供援助。”