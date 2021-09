Manifestation pour marquer les mille jours depuis l’arrestation en Chine des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor, à Ottawa, Ontario, au Canada, le 5 septembre 2021

兩名加拿大人康明凱和斯帕弗在中國被拘捕至今已滿1000天,一群支持者5日在加拿大示威,呼籲中國釋放這兩人。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道,數百人在加拿大首都渥太華參加示威,一些參與者穿着印有“為康明凱和斯帕弗而遊行(March for the Michaels)”和“為自由走7000步(7,000 steps for freedom)”字樣的白色上衣,並舉着印着“#帶他們回家(#bringthemhome)”字樣的布條。

康明凱和斯帕弗的家屬在面簿上稱,康明凱每天在牢里走7000步,以保持身心健康,斯帕弗則通過瑜伽、打坐和運動強健身心。

將在本月大選中尋求連任的總理特魯多稱,政府在過去的1000天通過各種方法向中國施壓,並誓言在兩人能與家人團聚前,不會停止讓兩人重獲自由的行動。

中國法院上個月認定斯帕弗犯下境外刺探、非法提供國家秘密罪,判處斯帕弗有期徒刑11年,並處沒收個人財產人民幣5萬元(1萬0400新元),以及驅逐出境。康明凱被指控犯下境外刺探國家秘密、情報罪的案件還在進一步審理中。