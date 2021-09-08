台灣促進轉型正義委員會規畫 將移除蔣介石紀念堂銅像

台灣促進轉型正義委員會(促轉會）9月8日公布，紀念蔣介石的中正紀念堂轉型方案，未來將以“反省威權歷史公園”為主軸，並移除紀念堂內前總統蔣介石銅像，盼兼顧轉型正義與銘記歷史。拆除雕像提議將於明年提交政府批准。

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綜合媒體報導，台灣促轉會日前在委員會議確認“中正紀念堂園區轉型方案”規畫構想，代理主任委員(主委)葉虹靈8日說明轉型方案指出，預計以“反省威權歷史公園”為主軸，將園區變為歷史教育素材，除了改造威權空間，也要重構紀念敘事，而針對園區內主要威權象徵3大處置措施部分，建議大廳蔣介石銅像應予移除、堂體功能及外觀應予改造，以及園區整體崇拜軸線應予破除。

移除蔣介石銅像 學者提：不能和解、至少共存

“難道我們沒有辦法找出，至少說不能講’和解’，但是至少有沒有辦法‘共存’，更進一步努力呢？我覺得他們不用心。”長期主張“台獨”的東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒對本台表示。

施正鋒認為，如果硬要拆除蔣介石銅像並不好，應該要去說服。施正鋒說，蔣介石在台灣白色恐怖時代，甚至更早的228，當然有扮演某種關鍵的角色。但是當時是在國共鬥爭的氛圍里，其實裡面死的共產黨可能更多，當時“台獨”還沒有真的出現。

施正鋒：“台灣人真正卷進去是國民黨內部’中統’跟’軍統’的鬥爭，還不算真正的共產黨。我覺得應該要好好地站在當時的脈絡之下。蔣介石某種程度扮演外省人百萬大軍’摩西’的角色。所以越是要把他這樣，我覺得不妥。和解的努力都已經不夠了，把舊的瘡疤再拿出來，相當沒有智慧。”