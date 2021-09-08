英國外長拉布譴責香港警方逮捕鄒幸彤等港支聯四骨幹

英國外交部長9月8日發推譴責香港警方再次逮捕香港支聯會主持日常工作的副主席鄒幸彤和另外三名常委：梁錦威、鄧岳君及陳多偉。

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鄒幸彤和另外三名香港支聯會在9日一早就被逮捕後，英國外交部長多米尼克‧拉布（Dominic Raab，又譯藍韜文）在推特上說：“今天逮捕香港支聯會成員，是北京利用國家安全法來瓦解公民社會和扼殺香港政治異議人士又一次令人不寒而慄的表現。” 最新數字顯示：自去年香港實施國安法以來，已經有143人因違反國安法被拘捕，其中有64人未能獲得保釋。

香港支聯會於1989年5月21日成立。每年6月4日，支聯會都在香港銅鑼灣維多利亞公園舉辦全球最大規模的紀念“六四”燭光晚會，悼念“八九六四屠城事件”的亡魂，要求平反“六四”。香港支聯會的五大綱領是“釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國”。

天安門母親發起人之一張先玲就此對“自由亞洲”表示：過去30多年來，支聯會的角色非常重要，很多大陸人到香港參加六四晚會，到紀念館看展覽，全因支聯會的活動，令當局未能掩蓋真相。非常感謝香港同胞和支聯會的工作人員，30多年來，對六四不離不棄的悼念和遣責，不管當局怎樣對付他們，他們所做的事情，正義的事情，是會載入史冊的。

港警國安處最近稱香港支聯會為外國代理人，並要求支聯會向港警國安處提交有關資料。9月5日，香港支聯會發布聲明表示不會向港警繳交資料；鄒幸彤6日接受香港商業電台訪問時重申，香港市民支援愛國民主運動，聯合會只是接受捐款的民間組織，並非外國代理人。

7日，鄒幸彤等人進入警察總部遞交信件，否認支聯會是“外國代理人”，以回應港警國安處要求該組織常委提交資料與相關證明。當日香港保安局局長鄧炳強警告說，如果有人不應國安處的要求交出資料，當局會迅速採取行動。

被捕前一天，身為香港律師的鄒幸彤表示：“我想同香港人講，要繼續抗爭。不要屈服於無理強權之下，不要屈服於每日要講大話（假話）、卑躬屈膝的生活。儘可能在自己的空間下，順從自己的良知而活。”“即使放棄抗爭，不見得政權就會放過你，一些已解散的團體仍然被窮追猛打，唯一能依靠的是自己的力量和外界的關注，繼續做對的事。”