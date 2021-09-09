台灣最新民調顯示：近9成民眾反對“一國兩制”

台灣行政院大陸事務委員會9月9日公布的最新一項民調顯示，有87.5%的民眾反對北京的“一國兩制”，另有89.4%的民眾反對北京對台灣的外交打壓。

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這項由台灣國立政治大學選舉研究中心受陸委會委託所作的民調還顯示，88.8%的台灣民眾反對中國當局在立陶宛同意讓台灣以“台灣”名義設立代表處後，一再以經濟外交手段對立陶宛施壓。

台灣民眾對所謂“一國兩制”從來都持強烈的懷疑和反對態度。香港實施國安法之後，民主自由進一步遭到當局侵蝕，民主派人士遭遇全面迫害與清算，更加直接地讓台灣人看到“一國兩制”神話的破滅。

阿富汗政局在美軍撤離後發生巨變，而中國官媒則向台灣民眾喊話，炒作美國對台安全承諾不可靠等相關議題。

台灣政大所作的民調顯示，有70.4%的民眾不認同中國官媒的做法；另有88.6%的民眾支持蔡英文政府持續與美國等理念相近國家合作，確保台海和平穩定的現狀。

阿富汗一夕變天之後，針對台灣內部有人質疑台灣在安全上是否過分依賴美國的問題，蔡英文總統曾在民進黨中常會上表示，台灣唯一的選項是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己。民調顯示，有83.9%的民眾支持蔡英文的說法；另有81.3%的民眾支持政府強化國家安全與自我防衛能力；82.8%的民眾支持政府捍衛國家主權和台灣民主。

在兩岸關係方面，民調顯示有64.2%的民眾支持政府修法加強管制涉國家核心關鍵技術人員前往大陸；而新冠疫情過後台灣如果重新開放邊境，有64%的民眾支持政府嚴審中國大陸人士的赴台申請。

仍然在兩岸關係方面，有85.4%的民眾主張“廣義維持現狀”；73%的民眾認為北京對台灣政府不友善；57.9%的民眾認為北京對台灣民眾不友善；85.1%的民眾認為台灣的未來和兩岸關係的發展需要由台灣2350萬人民決定。

台灣陸委會在公布這項民調結果時指出，北京當局應該停止對台灣的威嚇打壓，正視台灣提出的“和平、對等、民主、對話”的互動倡議，務實處理兩岸問題，以便為良性互動創造有利條件。

台灣政大選舉研究中心接受陸委會民調委託後，在9月2日至6日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，收到有效樣本1073份，信賴度為95%，抽樣誤差在正負2.99%。