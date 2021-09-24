拜登提名駐加拿大大使人選：美國等待加政府對華政策更新

經美國總統拜登提名為駐加拿大大使人選的大衛·科恩（David L. Cohen）9月22日在出席國會參議院外交委員會提名聽證會時表示，美國正在等待加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）政府承諾已久的對華政策更新。

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科恩在提名聽證會上向參議員們表示，“我們都在等待加拿大發布其整體中國政策的框架”。他說，“作為大使，如果我被確認，這是一個適當的角色，參與討論並確保加拿大的政策反映其在對待中國方面的言論。”此前，特魯多率領的加拿大聯邦自由黨於20日的大選中獲勝，但未贏得過半數席位，因此加拿大政壇將延續少數政府局面。科恩補充說，美國和加拿大在應對“中國這個生存威脅”方面加強合作和協調是關鍵。

在剛剛過去的加拿大大選中，特魯多受到了來自保守黨和輿論的新一輪壓力，特別是在涉及到與中國對抗等地緣政治問題時，加拿大是否在拜登政府的考慮範圍之內。例如，在上周的一次競選活動中，特魯多被迫解釋為什麼加拿大沒有加入由美國、英國和澳大利亞組成的“奧庫斯”（Aukus）三邊安全協議。

當被指責加拿大被盟國冷落的情況下，特魯多解釋說，該協議是關於核動力潛艇的，與堪培拉不同，渥太華沒有立即購買核潛艇的計畫。他強調，加拿大仍然是“五眼聯盟”的強大成員，該聯盟包括三邊安全協議夥伴以及新西蘭。

拜登22日在與澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)會面前說， “美國沒有比澳大利亞更親密或更可靠的盟友了，我們國家已經在一起很長時間了”。這一發言引起了加拿大人的注意。在加拿大大選期間，保守黨領袖奧圖爾（Erin O’Toole）曾承諾，若當選將尋求加拿大加入三邊安全協議和同樣關注印太地區的四方安全對話（Quad）。

2020年10月，加拿大在紀念與中國建立外交關係50周年時特魯多政府發表聲明，承諾重新評估這一關係。時任加拿大外長商鵬飛（François-Philippe Champagne）通過聲明表示，“使用脅迫性外交使加拿大重新審視其方法，重點是多邊合作”。聲明說，“在我們建立一個與中國關係的新框架時，加拿大將與合作夥伴一起努力，使中國政府對其國際義務負責。”不過，特魯多政府承諾在去年年底發布的對華政策審查更新至今仍未面世。

加拿大現任外長馬克·加諾（Marc Garneau）和加拿大外交部周四沒有立即回應有關對華政策新框架狀況的問題。此前，加拿大外交部副部長瑪塔·摩根（Marta Morgan）在6月的一次議會聽證會上說，加方對中國的態度“正在演變，以應對就我們國家安全和我們核心民主價值觀的威脅。”摩根說，“我們正在繼續挑戰中國政府不利於加拿大利益和價值觀的行動”。

在被問及對華政策新框架的狀況時，摩根告訴加拿大議會下屬的加中關係委員會說，“我們正在處理具體的挑戰，如邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱的（Michael Kovrig）任意拘留。” 在周三的聽證會上，科恩告訴與會的美國參議員們，加拿大更喜歡在全球舞台上與他人合作。他說，“加拿大在其外交事務中幾乎似乎更喜歡以多邊方式工作，這有時可能使他們看起來沒有你想象的那麼直言不諱。”

科恩說，“在兩個邁克爾和任意拘留的案件中，他們一直非常直言不諱，而美國一直非常支持。”此外，當被參議員問及他將如何努力緩解新冠疫情造成的供應鏈中斷，以及是否認為將供應鏈從中國轉移到更靠近美國本土有任何價值，科恩回答說，將鼓勵這些類型的討論。他表示，“顯然，任何時候我們能夠將供應鏈轉移到我們的半球，而不是中國，對半球和美國都是一種經濟利益。”科恩說，“只要我們能做到這一點，我認為這對美國和加拿大來說都是好政策。”