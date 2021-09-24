美國司法部與華為達成協議允許孟晚舟返回中國

《華爾街日報》周五報道稱，美國司法部與華為達成一項協議，如果華為副董事長兼財務長孟晚舟認罪並支付巨額罰款，美國將終止對孟晚舟的引渡請求和刑事訴訟，允許她返回中國。

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路透社早些時候報道，孟晚舟預計周五在紐約東區聯邦法院視頻出庭，以解決美國檢方對她提起的訴訟；檢方將在庭上宣布對孟晚舟“暫緩起訴”，之後她得以離開加拿大。

路透社稱，這意味着，孟晚舟在加拿大被拘禁近三年後，不用引渡到美國接受審訊，這就化解了美中兩國之間的一個重要矛盾。

華為創始人任正非的女兒孟晚舟2018年12月在溫哥華國際機場被捕。美國對她發出逮捕令，指控她在華為與伊朗有關業務方面向滙豐銀行提供了具有誤導性的信息，導致滙豐銀行違反美國制裁伊朗的禁令。與美國有引渡條約的加拿大應美方要求逮捕了孟晚舟。

經過持續近1000天的法庭程序，孟晚舟引渡案聽證會於8月份在溫哥華結束，當時法官表示，將於10月21日宣布判決日期。

加拿大《環球郵報》周五引述知情人士的消息說，孟晚舟與美國司法部的認罪協議不涉及兩名被北京囚禁的加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和斯帕沃爾（Michael Spavor），即使孟晚舟被允許離開加拿大，兩名加拿大人也不可能獲釋。

在孟晚舟被捕後，北京拘捕了康明凱和斯帕沃爾，判處斯帕沃爾11年徒刑。此舉被認為是北京報復加拿大幫助美國逮捕孟晚舟。