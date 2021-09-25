國民黨今選主席 黨內已憂習近平電賀否

中國國民黨主席選舉今天投票，共有約37萬黨員擁有投票權。國民黨主席改選，尋求連任的黨主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源4人角逐。國民黨主席選舉結果於今晚出爐，黨內皆擔憂習近平是否會發賀電致意。前總統馬英九今天被媒體詢問是否滿意黨主席候選人的兩岸論述，他表示，可以再加強。

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據中央社今天報道稱，國民黨主席選舉25日登場，上午8時至下午4時投票，全台共分422個投開票所，投票結束後隨即開票。據國民黨黨務人士上午說，天氣不錯，預估投票率會有5成左右，最快下午6時結果就會出爐。

朱立倫特別選在上午10時10分，於新北市的投票所完成投票。他表示，希望愛國民黨的同志都要出來投票，每一票都很重要，選後全黨團結對抗民進黨。他認為這次的投票率會比歷次高一些，天氣很好，相信很多黨員會出來投票。張亞中在台北市投票，他表示，誰當選黨主席，都會為國民黨帶來新面貌，期待選後國民黨能產生新論述與新方向；黨內競爭是好事，但選後要團結與合作。

江啟臣在台中市投票，他說，他對選情有信心，大家都期待國民黨的改革能夠延續，努力讓黨更好。他的心情很輕鬆，也呼籲在做好防疫的情況下，踴躍出來投票，投票率應該會不錯，肯定比去年他補選主席時高。至於向黨員訴求是黨內最大公約數的卓伯源，今天會在家鄉彰化的投票所投票。

前總統馬英九今天一早也投票，對於媒體詢問是否滿意黨主席候選人的兩岸論述，他表示，可以再加強。媒體追問，是否有感受到亡黨感在基層發酵，馬英九僅簡短回應沒有。

據新頭殼今天報道稱，國民黨黨主席投票現正如火如荼進行中，競選過程為近日黨內外眾所矚目的焦點。除了當選人花落誰家之外，還有一件是讓國民黨忐忑不安，那就是在公布當選結果後，中共總書記習近平是否會致電慶賀，因為這關係到了日後國共關係的走向。

國民黨歷任黨主席自 2013 年馬英九連任開始，到 2017 年的吳敦義，當選後都有接到來自中共領導人的賀電，唯獨去年3月贏得補選的江啟臣沒有收到賀電。經過探詢後，國台辦發言人發出一條新聞稿，表示“注意到”中國國民黨主席補選結果，希望中國國民黨在江啟臣主席帶領下，珍惜和維護兩黨既有政治基礎。

據該報道，經推測，應是江啟臣的親美立場，讓北京對他採取觀望的態度，再加上去年國民黨主席補選過程中，江啟臣多次抨擊“九二共識”過時、欠缺彈性，主張檢討兩岸路線論述，因此被北京方面質疑是“隱性台獨”，“留校察看”。

回看此次國民黨主席選舉候選人中，唯有張亞中質疑“九二共識”只能處理事務性問題，不能解決政治問題，其他 3 名候選人都堅守“九二共識”，目的是為了和中共有進行對話的空間。

江啟臣對外表示，若當選將指派領袖級特使代表國民黨全面推動兩岸交流，並參加“海峽論壇”，候選人之一朱立倫也秉持着恢復兩岸交流管道及平台的主張，並且要在對岸設立服務處。

另外，今年7月1日中共建黨百周年紀念日，包括連戰、洪秀柱等前黨主席都有致電以表心意，但國民黨中央卻以沒有前例加以拒絕，這也成為了中共面對黨主席選舉結果態度的關鍵。