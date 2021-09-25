德國大選戰：外交政策可能繼續延續？

德國大選戰周六進入最後衝刺，周日就將進行投票選舉。誰能成為選舉的贏家，仍然充滿懸念。因為德國兩個最大黨聯盟黨和社民黨在最後的民意調查中，得分都在20%的範圍內，社民黨略略領先，但沒有哪個黨有特別明顯的優勢。根據Allensbach 9月24日的民意調查，社民黨得分26%，聯盟黨得分繼續回升，得分已上漲到25%。占第三位的綠黨得分16%。隨後是自民黨和選項黨，得分均為10%。左翼黨得分5%，正好可以進入聯邦議會。

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9月23日，七個有機會進入聯邦議會的主要政黨的候選人進行了最後一輪電視辨認。之前的三大黨辯論中，始終避開外交政策，受到多方詬病。23日的辯論終於開始爭論對華政策。綠黨總理候選人貝爾博克首先對中國開炮。她抨擊默克爾領導的聯邦政府“對專制政權太軟弱”，導致中國、俄羅斯等國利用了空隙。她說，“在這場體制競賽中，我們需要明確立場，我們是歐洲，我們要有戰略自主。這意味着，我們必須在歐盟共同外交政策、人權領域開啟新篇章。”

自民黨主席林德納立即對貝爾博克表示贊同。他對歐中投資協議持批評態度，並呼籲德國經濟界擺脫對中國的依賴。為此，德國應當和亞洲其他國家以及南美國家簽署協議。“面對中國，我們必須同等兼顧利益與價值觀。”

但執政黨之一基社盟主席索德爾則反駁說，德國固然不應該向中國諂媚，但是也“不必對中國指手畫腳。”索德爾指責綠黨沒有外交政策能力，在對華政策上“世界觀不成熟”，並警告切忌因此而威脅“數十萬的德國工作崗位”。

基民盟籍聯盟黨總理候選人拉舍特支持延續默克爾的對華政策。他認為，德國必須繼續當好“中國的可靠夥伴。”

選項黨對綠黨的對華立場提出了嚴厲批評。曾在中國工作多年的該黨候選人威德爾（Alice Weidel）在電視辯論中說，“德國需要和中國保持良好，緩和的關係”。“尤其是中國，實在是太重要了”。像貝爾博克那樣拿着一個棍棒來應對中國是不恰當的。

周六，本來比較低調的默克爾總理陪同聯盟黨候選人拉舍特來到拉舍特的故鄉亞琛，舉行了最後一場拉票活動。

根據民調，對中國強硬的貝爾博克最多隻能當上部長。德國電視一台報道說，社民黨籍外長馬斯估計，德國的外交政策將繼續延續。