德國大選初步結果：肖爾茨和拉舍特爭當總理

周日的德國聯邦議會大選是全歐洲關注的大事。但選票統計初步結果令德國多個媒體表示，這是一個令人思索的選舉。選民沒有明確推出第一大黨。誰能成為總理，選民沒有一錘定音。按照德國法律，誰能組建政府，就能獲取總理寶座。

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根據當晚初步統計，兩執政黨聯盟黨和社民黨得票都在25%左右。社民黨略略領先。第三大黨為綠黨，得票略為14%。第四大黨為自民黨，第五大黨為選項黨，這兩黨得分都有兩位數，但靠近10%。

德國電視一台報導說，柏林社民黨總部當晚充滿歡樂和戰鬥氣氛。社民黨總理候選人肖爾茨在社民黨總部表示，這麼多公民希望他能成為下一屆總理，這是一個巨大的成功。

聯盟黨總理候選人拉舍特在柏林基民盟總部也不認輸，而是認為公民給了他組建政府的委託。他說，他將盡一切努力，打造一個由聯盟黨領導的政府。他組建的政府將走中偏右路線。基社盟主席索德爾表示，選舉結果是選民對一個純粹左派政府的拒絕。社民黨高興得太早了。

綠黨總理候選人貝爾博克承認自己在大選戰中犯了錯誤。綠黨本來想成為德國的領導力量，但這一目標沒有達到。

自民黨領袖林德納表示，他和拉舍特能很好地合作。他贊成牙買加聯盟上台，即黑黃綠聯盟上台，也就是聯盟黨、自民黨和綠黨聯合執政。

被視為是右翼民粹的選項黨總理候選人威德爾則表示，本黨取得了穩固成績，仍然有兩位數的得票率。

社民黨候選人肖爾茨和聯盟黨候選人拉舍特在選舉後都想成為總理。雖然兩黨可以繼續聯盟執政，但兩黨都不看好這一聯盟。而社民黨期望的紅紅綠聯盟則因左翼黨得分偏低無法上台。剩下還可以上台的聯盟是牙買加聯盟，還有紅綠黃交通燈聯盟，即社民黨、綠黨、自民黨聯盟。德國電視二台稱，自民黨有可能成為造王者。是肖爾茨還是拉舍特能成為德國總理，恐怕要由自民黨來決定。當然，綠黨也有可能成為造王者。

《焦點》周刊當晚發表評論說：默克爾時代以聯盟黨陷入歷史性災難告終。今年的德國大選讓聯盟黨陷入歷史性慘敗。聯盟黨嘗試在默克爾執政16年後，在沒有政策大斷裂的情況下，只是換一張臉來繼續執政，這一戰略沒有受到選民的歡迎。聯盟黨的失敗當然也有一個名字，那就是拉舍特。大多數公民認為，拉舍特份量太輕，且不合潮流。

周日是德國的超級選舉日。除了德國國會大選外，柏林州和梅前州還舉行了州議會選舉。在梅前州，社民黨繼續穩坐泰山。在柏林，社民黨和綠黨跑在最前頭，社民黨略略領先。在這兩州，聯盟黨也都損失慘重。