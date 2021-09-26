調查顯示：日本自民黨選舉第一輪將無人獲得過半票數

決定未來日本新首相人選的自由民主黨總裁（黨主席）選舉將於29日本周三投票，由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在10月4日召開的臨時國會被指名為日本的新首相。但有分析認為：4位候選人中不會有人在首輪投票獲過半數選票，要靠第二輪投票決勝負幾乎已成定局。

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這場選舉的參選者兩男兩女，兩男是60歲的自民黨前政務調查會長岸田文雄、58歲的行政改革擔當大臣河野太郎，兩女是61歲的野田聖子和60歲的高市早苗，她們都曾經擔任過日本政府的總務大臣。

日本新聞網（NNN）9月25、26日詢問調查自民黨黨員黨友的投票意向，有1002人作答。結果顯示以河野所獲的40%支持率居首，岸田獲得25%、高市19%、野田6%。回答“尚未決定、還不知道”者佔10%。

由於預估一輪未能過半數，因此選戰幾乎確定要進到第二輪投票才能決勝負。第一輪得票數為前兩名的候選人將對決第二輪。

日本自民黨總裁選舉的機制是：黨員及黨友票共382票，自民黨籍國會議員票也有382票。報導說，在國會議員票方面，岸田估計可拿到逾30%，穩拿120票；河野可拿到逾30%，約120票；高市約可拿到20%，約70票；野田很難拿到20票以上。登記參選時需要20人推薦。

將自民黨的黨員黨友票及國會議員票相加，預估河野可拿得票在280票以上，是最高票，但無法拿到過半數的383票。因此，第一輪投票可能拿到230票、拿第二高票的岸田在第二輪投票與河野對決的情勢幾乎已成定局。

不過，黨員黨友有約10%還沒決定要投給誰，加上國會議員可能在選前才改變投票意向，因此選情仍有變化的可能。