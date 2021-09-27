加拿大外長稱與中國關係：共存、競爭、合作和挑戰

加拿大外交部長馬克·加諾(Marc Garneau)9月26日在接受環球新聞節目採訪時表示，加拿大政府對於同中國關係正常化不存幻想，形容加方在這個問題上“睜大眼睛”，並以四種方式應對中國，包括“共存、競爭、合作及挑戰”。加諾周六曾到卡爾加里機場迎接兩位邁克爾回國，即邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig），指二人的狀況都很好。

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加諾周日在環球新聞的《西區》節目中對主持人表示，“對（中國政府）來說，這是一項睜大眼睛的政策”。他補充說，任意拘留“兩位邁克爾”的行為使加拿大與中國的關係陷入停滯。不過，加諾說，加拿大與中國的關係正在不斷演變，兩者仍將“共存”。他說，“我們會競爭。我們將在需要合作的領域進行合作，例如氣候變化，我們將在適當的時候挑戰中國，無論是在人權方面還是在任意拘留方面。”

斯帕弗和康明凱在被拘留1019天後於周五晚間獲釋，並在加拿大駐華大使鮑達民（Dominic Barton）的陪同下於周六上午安全降落在卡爾加里機場。加諾說，在兩國政府在司法程序中達成延期起訴協議後的幾個小時，這兩個人就被釋放了。他表示，“這當然是一個非常激動人心的時刻。”加諾說，在得知他們回來的消息後，“全國各地的人都很高興”。

加諾在採訪中迴避了關於加拿大是否會因“兩位邁克爾”被監禁而對中國進行制裁的問題。他重申，“我們將在前進的道路上繼續挑戰中國”。當被問及加拿大是否會考慮禁止華為5G時，加諾說，“聯邦政府將做出決定”，但沒有提供進一步的細節。

加諾說，“我們的首要考慮是確保我們電信系統的安，而當我們準備好做出這個決定時，我們會做出這個決定。”報導指，目前，加拿大是“五眼聯盟”中唯一沒有禁止華為技術的國家。除加拿大外，該聯盟由澳大利亞、新西蘭、英國和美國組成。

加諾說，自2月以來加拿大政府在尋求禁止任意拘留方面一直在建立“多邊支持”。他說，“現在有65個國家一直支持--而且是非常大聲地支持--你不能僅僅因為與你打交道的國家有分歧而任意拘留另一個國家的公民”。他說，“而且我認為這種聲音正在繼續增長，它最終將使那些使用任意拘留的國家重新考慮。”