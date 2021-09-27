德國大選：各國反應不一 肖爾茨傾向紅綠黃聯盟

德國立法大選的結果在國外引起了不同反響。美國向社民黨總理候選人肖爾茨（Olaf Scholz）表示了祝賀。美國總統拜登稱讚肖爾茨的堅持不懈。

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西班牙首相桑切斯也對肖爾茨表示了祝賀，並談到了“巨大成就”。

奧地利總理庫爾茨則謹慎地表示，選舉結果允許各種聯盟的達成。未來幾周將顯示，誰將成為德國總理。

俄羅斯則表示有興趣發展關係。克里姆林宮發言人表示，德國和俄羅斯都認為，問題只能通過對話來解決。尤其是綠黨一再批評波羅的海北溪二號管道的投入運營。

中國對選舉結果持謹慎態度，希望並期待德國新政府繼續奉行務實和平穩的對華政策。

歐盟委員會對德國兩大黨不相上下的選舉結果感到擔憂，認為新聯邦政府的組建可能需要一些時間，這可能意味着歐盟層面的重大決定將需要很長時間才能做出。

法國政府也希望柏林的聯盟談判不要拖得太久。

據《南德意志報》在線報道，聯盟黨受到歷史重創後，基民盟基社盟高層對聯盟黨總理候選人拉舍特的批評開始上漲。要求拉舍特下台的呼聲已經出現。作為北威州州長和基民盟領袖，拉舍特受到多方壓力。拉舍特周一在記者會上承認聯盟黨選舉失敗，並承認自己也有錯誤。

社民黨總理候選人肖爾茨強調，下一屆政府要由他來領導，並已委任了一個六人談判小組，以儘快展開聯盟談判。拉舍特明顯表示，傾向於紅綠黃聯盟即社民黨、綠黨和自民黨聯盟。綠黨也發出了同樣信號。自民黨表示願意和他們進行“初步試探性”會談。

但《法蘭克福評論報》等多份媒體表示，兩最大黨差距不大，誰能成為總理，尚不明確。