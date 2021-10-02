走訪白宮後 法駐美大使再會布林肯、戴琪及美國會議員

自9月30日在白宮與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）進行會談後，法國駐美國大使埃蒂安（Philippe Etienne）還與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和貿易代表戴琪等美方官員進行了會面。此外，埃蒂安還前往國會山與美國國會“法國聯線”的議員代表們交換了意見。

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美國國務院10月1日通過聲明介紹稱，“布林肯國務卿和艾蒂安大使注意到拜登總統和法國總統馬克龍於9月22日進行了富有成效的電話交談，並討論了美法雙邊關係的發展方向。他們預覽了國務卿即將前往巴黎參加經合組織部長級理事會會議的情況，並討論了加強美法全球合作的方式。” 埃蒂安會後通過推特表示，“我很榮幸並感謝布林肯國務卿，在他訪問巴黎之前，我們與他討論了我們重新接觸和重建信任的議程，特別是關於印度-太平洋、我們的歐洲防務和薩赫勒地區的反恐鬥爭。”

據悉，布林肯將於10月4日至6日率領美國政府代表團訪問法國巴黎，主持經濟合作與發展組織（OECD）部長級理事會會議，並紀念該組織成立60周年。隨行的美方代表團將包括總統氣候問題特使克里、美國貿易代表戴琪、白宮經濟顧問委員會主席塞西莉亞·勞斯和負責經濟增長、能源和環境的副部長。

美國貿易代表辦公室周五亦通過聲明表示，戴琪和副貿易代表傑姆·懷特（Jayme White）共同會見了埃蒂安。聲明稱，“戴大使首先感謝法國對美歐貿易和技術委員會（TTC）的支持，該委員會本周在賓夕法尼亞州的匹茲堡舉行了首次部長級會議。戴大使概述了部長級會議和接下來的步驟，並強調了在信任的基礎上加強美法夥伴關係的重要性，以推動美歐貿易和技術委員會的工作以及其他共同感興趣的問題。”

聲明稱，“戴大使還指出，她期待着下周在巴黎與法國經濟、財政和復蘇部長勒梅爾（Bruno Le Maire）會面，深入討論美國和法國在貿易相關問題上的合作。” 艾蒂安當天在推特上寫道，“從巴黎的密集磋商回到華盛頓後，我在國會山會見了美國國會參議員，討論如何修復我們關係中的信任漏洞，並推進解決關鍵戰略問題。感謝法國聯線小組和庫恩斯參議員（Chris Coons）的組織工作。”