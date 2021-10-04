美法兩國外長周二巴黎再談恢複信任

據路透社報道：法國外長勒 德里昂將於本周二會見到達巴黎的美國國務卿安東尼‧布林肯。法國外交部宣布：兩國外長將進行深入交流，繼續他們9月23日在紐約開始的會談，以確立能夠恢復法美兩國信任的步驟。

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法國外交部還表示：如同出席聯合國大會的法國外長在紐約與布林肯會談後所表示的：兩國關係走出危機將需要時間和行動。而這也是美國國務卿當時的看法。兩周前，美英宣布將幫助澳大利亞建造8艘核潛艇，澳洲隨後取消了從法國購買價值400億美元常規核潛艇的合同。盛怒之下，法國召回駐華盛頓大使。

不過華盛頓與巴黎很快開始關係緩和。美國總統拜登9月22日與法國總統馬克龍通了電話。法國隨後表示將派遣大使返回華盛頓。上周三（9月29日），法國駐美大使菲利普‧艾蒂安（Philippe Étienne）抵達華盛頓並會見到美國白宮安全事務助理沙利文。

美國國務卿這次時來巴黎是主持“經濟合作與發展組織”（Organization for Economic Cooperation and Development）部長會議，美國國務院發言人內德‧普賴斯（Ned Price）上周五（10月1日）說，布林肯於下周一（4日）到周三（6日）訪問巴黎，將主持經合與發展組織部長會議，並與法國官員舉行會談。布林肯將與美國氣候特使約翰‧克里（John Kerry）、美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）以及其他在巴黎的美國官員會合。

美國國務院新任歐洲和歐亞事務助理國務卿卡倫‧唐弗里德（Karen Donfried）與記者的電話簡報會上說，在巴黎訪問期間，布林肯將強調，美國歡迎法國和歐盟參與印度-太平洋地區事務。唐弗里德表示，華盛頓認識到，新宣布的印太地區安全夥伴關係“將受益於盟友之間更好和更公開的磋商”，並強調“信任”對美國與法國盟友關係的重要性。他還說：“語言不足以重建信任——行動很重要，行為很重要。”“此次訪問期間，布林肯還將討論與法國在非洲薩赫勒（Sahel）地區的進一步安全合作，以及討論氣候危機和應對冠狀病毒（中共病毒）大流行的問題。

訪問巴黎之後，布林肯將於下周五前往墨西哥進行安全會談。