臉書旗下社交和手機應用程序嚴重故障 中斷服務6小時

美國電信巨頭馬克·紮克伯格旗下的兩款社交軟件和兩款手機即時應用程序周一晚間出現近6小時的嚴重故障，無法使用，隨後逐漸恢復。嚴重故障和前員工爆料導致臉書股值暴跌。

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美國電信巨頭紮克伯格旗下的兩款社交媒體臉書和照片牆(Instagram)以及兩款手機即時應用程序Messenger 和WhatsApp出現大規模宕機，就是周一晚間5個多小時間，全球由超過1400萬用戶報告無法使用他們的賬戶，宕機影響了全球數10億人使用這些社交網絡，直到周二早晨才逐步恢復，大部分服務重新上線。

在印度等發短信價格昂貴的發展中國家，居民普遍使用Messenger 和WhatsApp為主要通信方式來接受客戶訂單，因此受到巨大影響。

《紐約時報》消息指出宕機也影響臉書集團內部工作人員的溝通。

臉書發言人 Andy Stone表示對全球依賴臉書服務的企業和個人道歉，說儘力恢復程序的使用。

臉書集團的宕機故障和其員工出來爆料這個社交媒體巨頭運營的負面新聞，讓臉書股值周一在華爾街收盤時下跌4.9%。

臉書前產品經理豪根（Frances Haugen）提供內部文件，舉報臉書內幕引起輿論關注，她指責臉書只顧利潤而不顧客戶的安全，包括臉書自己做的內部研究發現，Instagram對青少年的精神健康產生影響，該手機應用軟件對許多年輕人心理健康有害，她還揭露臉書對名人言論和內容不進行管理和交叉核對等。