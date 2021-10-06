德國《每日鏡報》：社民黨無意改變外交政策

周四，德國社民黨、綠黨和自民黨將首次舉行紅綠黃三黨聯盟試探性會談。雖然各黨派都不亮牌，黑綠黃聯盟的可能性也還存在，但多方認為，交通燈聯盟最有希望上台。

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據德國電視一台報道，社民黨、綠黨和自民黨計畫快速進入聯盟探索性會談。周四談判時間預定為六小時。基社盟領袖索德爾認為，這是對黑綠黃聯盟的清晰否決信號。基民盟主席拉舍特則願意繼續為黑綠黃聯盟試探會談而努力。

基社盟主席索德爾認為，綠黨和自民黨願意和社民黨進行三方會談的決定是“對牙買加聯盟的實際否決。”“自民黨和綠黨決定了要走交通燈聯盟的道路，那他們就必須堅決地走下去。”他認為，德國新政府“很可能”沒有基民盟/基社盟聯盟黨在內。

綠黨和自民黨同意和大選贏家社民黨進行三方試探性會談的同時，拒絕和第二大黨聯盟黨同時展開聯盟談判。綠黨和自民黨雖然只是第三和第四大黨，但被視為是造王者。它們將決定，誰將進駐總理府。

德國政治學家Uwe Jun向德國廣播電台表示，走向交通燈聯盟的初步決定已經可見。要達成聯盟，自民黨必須讓步。而社民黨領袖肖爾茨被視為是強硬的談判對手。

《世界報》表示，綠黨和自民黨將和社民黨展開聯盟試探談判。黑綠黃聯盟因此面臨消亡。肖爾茨表示，交通燈聯盟是“市民的意願”。自民黨領袖林德納則表示，自民黨和綠黨不同，繼續看到本黨和聯盟黨在內容上有最大的共同點。牙買加聯盟仍然是內容上可取的聯盟。不過，事情得一步一步來。平行談判不會出現。

林德納還強調說，自民黨只會“加入一個中間性的，加強自由價值的政府”。綠黨和自民黨雖然在很多事情上觀點不一，但已經形成了“一個有利於進步的中心。”

柏林出版的《每日鏡報》表示，綠黨總理候選人貝爾博克要求採取新的外交政策，對中國和俄國更為強硬。社民黨領袖肖爾茨則無意改變外交政策。自民黨更關注的是經濟。如果三黨不能擺放好自己的位置，下一個危機就會分裂它們。

《明鏡》周刊民意調查顯示，在德國大選一周半後，社民黨在民意調查中得分繼續增加。聯盟黨得分下滑。即便是聯盟黨的追隨者者，也不太相信拉舍特還能更新基民盟。