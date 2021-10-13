台灣立委陳柏惟罷免案投票在即 第一場面對面

台中第2選區台灣基進立委陳柏惟罷免案倒數，今天召開公辦電視罷免說明會，刪Q團體列舉陳柏惟在就任後未兌現的中火停機議題，以及在立院質詢的空洞發言，還有在政策上的護航等多項罷免訴求。在公辦電視罷免說明會上，陳柏惟表示，他在國會認真問政，上任後積極處理地方事務，希望選舉不要造謠、抹黑。就陳柏惟罷免案，台灣總統，民進黨主席蔡英文今天指出，請大家繼續關注這件事情，不要讓認真做事的人孤單，台灣的民主深化，應該是基於理性溝通，不是惡意報復。

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據中央社今天報道稱，台灣基進立委陳柏惟罷免案23日將投票，陳柏惟13日晚間在公辦電視說明會後說，自認說明會表現中規中矩，對方指控他擋疫苗、他把緣由說清楚，感謝罷免方給機會來澄清。

中央選舉委員會日前審查通過第10屆立法委員台中市第2選區台灣基進立委陳柏惟罷免案，23日將進行投票；台中市選舉委員會今天晚上依法舉行公辦電視罷免說明會。

陳柏惟細數他就任後所做政績，包含更換國際護照，台灣人出國不會再被誤會中國人；中台灣面臨停水時，他向經濟部爭取海水淡化機器，協助台中市政府抽取建地地下水，以供應民生、經濟用水。

陳柏惟也一一回應罷免方的各項質疑，關於台中火力發電廠政見跳票，陳柏惟指出，他上任後即尋找經濟窗口討論解決中火的問題，民意代表是要雙方溝通的，而不是人民要什麼就給什麼，負責的政治人物應做好傾聽人民聲音與政府溝通，台灣空氣確實存在很多問題，但不能以忽略現有情況的方式去處理。

萊豬進口的問題，陳柏惟舉例，美國火雞也能進口台灣，但台灣沒人去吃火雞，同樣的萊豬進口，要不要吃在於民眾自己；他已經說支持全民使用國產豬了，既已支持使用國產豬，又何必還要修法反對美國豬？這樣的修法沒必要，難道台灣也要修法反對歐洲豬嗎？

“獅子”、“猴子”的比喻，陳柏惟說，因當時受訪時，他人在棒球場內，“獅子不知道猴子在想什麼”，這是棒球術語。

立法院質詢疫苗議題，陳柏惟強調，他以蝦子為比喻，有人吃蝦子會過敏，要求政府列出各種疫苗的副作用，以便提供給不同的人。他強調，初心就是反對採購中國疫苗，不容許國民黨採取突襲式的提案、要求當下就要表決法案。

據陳柏惟說，擔任立委的600多天中，每3天處理1件法案，有人說“我在立院提案0、通過0”都是錯誤消息，即便他用別人的提案通過，難道就沒有功勞嗎？

最後，陳柏惟呼籲，選舉不要造謠、抹黑，“我沒有貪污、索賄，如果不喜歡我，民主政治也有4年1次的汰換機制，為何一定要用罷免”，他擔任立委期間每天兢兢業業、如履薄冰，對於過去做不好的會學習成長、改進，希望選民讓他可以繼續服務。

據中央社說，台中第2選區台灣基進立委陳柏惟罷免案倒數，今天召開公辦電視罷免說明會上，刪Q團體列舉陳柏惟在就任後未兌現的中火停機議題，以及在立院質詢的空洞發言，還有在政策上的護航等多項罷免訴求。

根據陳柏惟罷免案提議領銜人楊文元列舉多項罷免訴求，一、中火議題，陳柏惟當選後未兌現在春節要讓中火停機一天，以及全台大跳電陳毫無作為，台電在中火新設兩座燃氣機組，陳柏惟贊成“除役不拆除”，以話術蒙蔽在地民眾。

二、藐視民意，陳柏惟公開抨擊想要罷免他的連署人都是假公民，自詡為“獅子”，把民眾比喻為“猴子”；在媒體上表示，他是為了投給他的11萬人負責，那其餘26萬人，莫非成了被區域立委拋棄的孤兒嗎？當中台灣陷入旱災，進入為期2個月供五停二的限水政策，民眾希望改為間隔式的停水，陳柏惟對經濟部的政策只有護航。

三、政策護航、背離民意，立法院通過開放萊克多巴胺美國豬肉進口，陳柏惟並未傾聽地方民眾心聲，一路配合政府政策、護航萊豬。

四、個性暴躁，陳柏惟在立法院審查監察院人事任命案，表決時追打身材瘦弱的立委吳怡玎，在萊豬攻防中，偷襲立委鄭天財，事後陳柏惟在受訪時卻說對雜碎沒印象，根本公然侮辱。

楊文元提到，陳柏惟對肇事逃逸事件、流連遊藝場、支持娛樂性大麻間接性開放等案的否定，根本是說謊，以及陳柏惟許多發言令人錯愕，包含在立法院質詢“開放港人當兵換得相關居留權”，在質詢疫苗時，詢問行政院長蘇貞昌愛吃哪種蝦，更稱“蝦子是男人的加油站”，質詢內容空洞，不願花心思在質詢上。

楊文元舉例，當立法院國民黨團擴大採購4000萬劑疫苗，以及在公開3+11會議紀錄表決中，陳柏惟都投下反對票；1年多來，在立法院中，陳柏惟14個提案、結案數卻為0。

楊文元說，陳柏惟就任以來，原本期待新人新氣象，最後只換來缺水、缺電、缺疫苗和一座未來可能成為全球最大的火力發電廠。

據中央社報道稱，就台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票，民進黨發言人顏若芳下午在中常會後記者會指出，秘書長林錫耀會中報告陳柏惟罷免案表示，民進黨公職極力協助配合地方座談，甚至臉書發文、發送短信，聲援陳柏惟。

民進黨主席蔡英文聽取報告後表示，全國都很關注這次的罷免案，黨公職和支持者也都很關心，很多也都在幫忙，她請大家繼續關注這件事情，不要讓認真做事的人孤單，台灣的民主深化，應該是基於理性溝通，不是惡意報復。