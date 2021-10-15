英國一名保守黨議員服務選民時 遇刺身亡

英國警方指出，69 歲的英國保守黨議員大衛·埃默斯（David Amess）於 10 月 15 日周五去世。 他是在倫敦東部濱海利 Leigh-on-Sea 選區的一座衛理公會教堂舉行的議會電話會議上，被刺數刀身亡。

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根據法廣所獲案情第一要素指出，案發在周五中午，國會議員大衛·埃默斯在倫敦東部埃塞克斯郡選區的衛理公會教堂與選民會晤時，被人持刀刺了數下。

警方對此案發表聲明說：“儘管埃默斯被刺後，立刻獲得現場緊急醫療救援，但仍未能倖免地當場不治身亡，”警方在談到這位議員被殺案說道： “在警方迅速趕到現場後，一名25歲的男子因涉嫌謀殺而迅速被逮捕。 警方並找到了一把刀。 ”

警方進一步說明，他們逮捕這名男子後，並沒有繼續尋找“其他人”。

大衛·埃默斯是英國首相約翰遜的保守黨之成員，也是一位火熱的脫歐派支持者。

一名叫安東尼的現場目擊者向倫敦廣播公司描述了警方現場大陣仗地部署，他說：“我看到有一人被警察帶出教堂，被帶進一輛警車裡。”

英國脫歐前已經歷喬·考克斯被刺殺的創傷：

這名證人還更進一步談到這名議員說：“顯然，他被刀刺了好幾下。”兇殺案發生後，政治人物的反應立刻蜂擁而來，特別是英國在2016年就曾發生過一起類似當街的兇殺案。

那是在英國為脫歐舉行公投的前一周，親歐議員喬·考克斯（Jo Cox）在馬路上被一名新納粹主義支持者暗殺。

在一條推文中，英國衛生大臣薩吉德·賈維德 (Sajid Javid) 表示，在得知一名“偉大的國會議員正在履行民主職務時被人謀殺”，他感到“震驚”。

反對黨工黨領袖基爾·斯塔默在推特上向這位國會議員、其的親屬和工作夥伴們表達關切，他說：“這是可怕的消息，且令人深感震驚。”