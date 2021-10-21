NBA球員坎特挺西藏批習近平“獨裁者”引發審查和爭議

美國NBA波士頓凱爾特人隊球員伊內斯·坎特（Enes Kanter）周三在推特上傳視頻，批評中國領導人習近平是“殘暴的獨裁者”，並稱“西藏屬於西藏人民”。他當天在比賽中沒有上場，但在場邊穿上寫有“自由西藏”的球鞋。坎特的微博賬號被消失，他效力的凱爾特人隊的比賽也遭到騰訊下架。

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坎特在賽前發布了兩條推文。他在第一條帶有視頻的推文中寫道：“親愛的殘暴獨裁者習近平與中國政府，西藏屬於西藏人民！”視頻中，他身穿一件印有達賴喇嘛照片的黑色T恤說：“在過去的25年中，西藏有超過5000名政治犯，人們不能自由地學習自己的語言和文化，也沒有旅行和獲取信息的自由。”坎特說：“你知道嗎，在西藏僅僅是擁有一張達賴喇嘛的照片就足以遭到逮捕”。他還提到有超過150名藏人以自焚的方式呼籲外界關注他們的處境。

坎特在視頻最後說：“中國的殘暴獨裁者，習近平，我有一個消息要告訴你和你的黨羽：自由西藏，自由西藏，自由西藏。”他在推文中又說：“我力挺我的西藏兄弟姐妹，我支持他們要求自由的呼聲。”他還附上一些印有西藏象徵圖像和“自由西藏”口號的球鞋。

澳大利亞華裔藝術家巴丟草在其推特上表示，他對自己為坎特繪製這雙自由西藏的球鞋感到驕傲。“那些自焚的藏民d的犧牲將永遠不會被忘記，”巴丟草寫道。

當晚，坎特穿該球鞋到場波士頓凱爾特人隊對陣紐約尼克斯隊的新賽季揭幕戰，但沒有獲得上場的機會。NBA在中國的獨家直播平台是騰訊體育。在當天同一時段進行的7場比賽中，騰訊對5場進行了視頻直播。但坎特參加的凱爾特人隊比賽僅進行了圖文直播。

一些中國網友在微博上發帖抱怨坎特的言論導致比賽無法觀看，很多凱爾特人隊的中國球迷中則在言辭中充滿了對坎特的不滿。坎特的微博賬號被消失。

2019年，NBA休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）發推文支持香港反送中示威者，該事件在中美兩國引髮長達數月的巨大風波。坎特當時曾轉發過美國政治學家伊恩·布雷默（Ian Bremmer）支持香港自由的推文，並稱希望可以建立溝通橋樑而不是拆毀它們。分析人士認為，該事件可能讓北京與NBA再度陷入緊張關係。

中國外交部發言人汪文斌在周四的記者會上表示：“你提到的這個球員，企圖拿涉藏問題來博眼球、求關注，他的謬論不值一駁。”汪文斌說：“我們歡迎所有不帶偏見、秉持客觀立場的各國朋友到西藏參觀訪問，同時絕不接受那些對西藏發展進步的攻擊抹黑。”

坎特生於瑞士蘇伊士，在土耳其長大，支持流亡美國的穆斯林教士法圖拉·葛蘭，2011年NBA選秀首輪第3順位進入猶他爵士隊。他一向批評土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）政權。他的護照在2017年5月遭土耳其註銷，2018年被土耳其法院以“武裝恐怖組織”成員的罪名起訴，甚至尋求國際刑警組織發出“紅色通報”，要拘留坎特並將他引渡未遂。