白俄羅斯為報復歐盟制裁而讓難民湧入波蘭引發外交和人道危機

白俄羅斯由於鎮壓國內反對派，而遭歐盟制裁。之後歐盟指控白俄羅斯當局為了報復，用飛機把包括阿富汗在內的中東和非洲移民載進白俄羅斯首都明斯克（Minsk），然後再讓他們徒步進入屬於歐盟的鄰國波蘭。

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綜合路透社等方面的報道 : 非法移民從歐盟東部邊境與白俄羅斯接壤處大舉湧入，已使不習慣處置大規模移民的歐盟國家壓力甚大。關於這次移民激增的數量規模，波蘭邊防警衛隊表示，10 月份約有 9600 次非法越境企圖。據悉，越來越多的移民正在抵達德國。根據德國內政部數據，自今年初開始，約有5700名沒有入境許可證的人跨越德波邊界。

波蘭目前已宣布與白俄羅斯接壤的邊境地區進入緊急狀態，並計畫斥資3億5000萬歐元在邊境修建隔離牆。波蘭議會還通過了一項具有爭議的立法，允許邊境警衛隊命令其拘捕的非法越境者離開波蘭領土，還允許波蘭外國人管理辦公室（UdSC）可以無視非法越境後立即被捕的外國人的國際保護申請。

被問及波蘭是否有必要築牆，德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）回答，保護邊界很正當。他24日告訴 « 周日畫報 »（Bild am Sonntag）：我們保衛對外邊界，以防有人暗地裡跨越邊境，這很合理。

德國內政部長還說，德國將加強巡邏德國與波蘭的邊界，現已調派800名警力前往當地，若有必要還會加派。波蘭媒體報道稱，德國警察工會主席已要求內政部長暫時恢復對與波蘭接壤地區的邊境管制，以阻止移民流動。

歐盟委員會和波蘭指責是白俄羅斯策畫了移民的流入，稱其為一種混合戰爭形式，旨在就歐盟對白俄羅斯實施的制裁向歐盟施壓。白俄羅斯方面則否認了歐盟和波蘭的此番說法。

本周報告了這一邊境地區出現的第八起難民死亡事件。當地的幾批尋求庇護者、難民和移民在日益嚴峻的條件下已被困數周。聯合國難民署警告說，隨着冬天的臨近，情況將進一步迅速惡化，使這些人的生命處於危險之中。

聯合國難民署歐洲區域主任帕斯卡爾·莫羅（Pascale Moreau）表示，基本人權得不到保護意味着他們的生命可能受到危害。他說：“當地已經有人死亡，其他人的生命岌岌可危，這是不可接受的。實際上現在需要解決的政治僵局使其淪為人質。”

由於一些阿富汗人已表示希望在白俄羅斯或波蘭尋求庇護，因此難民署一直在推動讓他們獲得庇護。但這兩個國家對他們的庇護申請都置若罔聞，這被認為是明顯違反國際難民法和國際人權法的行為。

難民署敦促所有有關當局進行個別評估，以確定和解決人道主義和國際保護需求，並為每一個人找到可行的解決方案。難民署表示隨時準備與其他利益攸關方一道，在這一進程中支持所有有關當局。

白俄羅斯同歐盟的拉脫維亞、立陶宛、波蘭三個國家交界。