塞內加爾與幾內亞比紹磋商善治邊境

在西非，以法語為官方語言的塞內加爾和以葡萄牙語為官方語言的幾內亞比紹，兩國當局本周六在比紹（Bissau）會晤，商議協調管理共同邊境。這一會晤取得了進展。塞內加爾軍方準備繼續掃蕩盤踞在兩國邊境線附近的卡薩芒斯分離主義組織。

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據本台RFI法文網2021年10月24日星期天報道，塞內加爾和幾內亞比紹協商，如何有效管理共同邊境。兩國當局10月23日周六在會晤後得出了反思線索，和所將採取的具體行動，以期終結共同邊境沿線上的有組織犯罪和盜竊家畜。塞內加爾參謀總長也在比紹，以完善把獨立派分子MFDC卡薩芒斯民主力量運動逐出他們基地的戰略。

Image RFI / Dans la région de Ziguinchor, en Casamance, l'armée sénégalaise a mené depuis plus de 15 jours une opération armée contre les bases du MFDC. 塞內加爾部隊針對MFDC卡薩芒斯分離主義反叛組織發起軍事行動 © Charlotte Idrac/RFI

本台RFI通訊員阿倫（Allen Yero Embalo）發自比紹（Bissau）的消息說，共同邊境的管理、有組織犯罪、盜竊家畜和土地問題等被列入了由塞內加爾和幾內亞比紹兩國舉辦的這一反思講習會內容，其主題圍繞[共同邊境沿線的發展與安全]。

塞內加爾軍方準備追擊分離主義武裝

在非軍人之間舉行這一會晤的同時，還有軍人之間的另一會晤。塞內加爾代表團由其參謀總長瓦德將軍（C.Wade）帶隊。目標還是協商管理兩國邊界。在這條長度338公里的邊境線上，卡薩芒斯（Casamance）分離主義反叛組織在此已經盤踞了近四十年之久。

Image RFI Archive / Les troupes sénégalaises ont lancé une offensive contre les rebelles en Casamance. 塞內加爾軍人對卡薩芒斯（Casamance）地區的分離主義反叛組織發起進攻 JOHN WESSELS AFP / Image RFI Archive

今年二月，塞內加爾軍隊採取行動，旨在把這一獨立運動逐出他們位於幾內亞比紹邊境附近的基地。在Sikoun於今年二月淪陷後，掃蕩似乎馬上就要朝着南部陣線的主要基地Cassolol方向推進。塞內加爾在發起這樣一個行動前，得先讓南部鄰國參與進來。現已離開比紹的塞內加爾參謀總長透露，雙方談及了所有邊境問題。兩國軍隊完全投契，完美和諧。